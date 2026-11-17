Il Cinema Italia ha ospitato la presentazione ufficiale del progetto Cosenza Calcio 1914, l'iniziativa che punta a costruire una nuova realtà calcistica cittadina attraverso il coinvolgimento di un gruppo di imprenditori e il percorso sportivo della DB Rossoblù Città di Luzzi. Un progetto che nasce dalla volontà di riportare il calcio cosentino al centro della comunità, con l'obiettivo di costruire una società solida, sostenibile e capace di programmare il proprio futuro. Venti imprenditori pronti a fare rete, una struttura societaria da sviluppare, investimenti sul settore giovanile e il ritorno allo stadio San Vito-Marulla. Sono questi alcuni dei punti principali illustrati nel corso della conferenza stampa, davanti ai tifosi, agli addetti ai lavori, ma anche alle vecchie glorie rossoblù come Ugo Napolitano e Michele Padovano, entrambi accolti con grandi cori ed applausi.

Le parole di Citrigno e Carratelli

Ad aprire gli interventi è stato Alfredo Citrigno, che ha spiegato le ragioni alla base dell'iniziativa: «Ci sono venti imprenditori disposti a fare rete e alle nostre latitudini non siamo abituati. Ci siamo uniti con un solo comun denominatore: siamo malati del Cosenza Calcio». Il primo obiettivo è quello di riavvicinare la città alla propria squadra, partendo dal recupero di un luogo simbolico. «Abbiamo bisogno di una casa e quella è lo stadio San Vito-Marulla. Ringrazio il sindaco per averlo concesso per cinque partite». Ma il progetto guarda soprattutto alle nuove generazioni. «Punteremo molto sul settore giovanile, sarà al centro della nostra azienda, perché di azienda si tratterà. Abbiamo in mente, tra tante idee, di realizzare Casa Cosenza per dare dignità ai nostri ragazzi. È una partita da vincere tutti insieme». Nel finale di serata, l’imprenditore, pungolato dai giornalisti si è lasciato andare anche ad un’ammissione “tecnica”: «Se il nuovo direttore sportivo del Cosenza Calcio 1914 può essere Michele Padovano? Sì (sorridendo, ndr)». A seguire, l’Avvocato Giuseppe Carratelli ha affrontato il tema dell'identità societaria, soffermandosi sulla questione del marchio storico. «Promettiamo impegno, serietà e concretezza nella comunicazione. Pino Citrigno ha messo a disposizione il suo marchio, venduto dal tribunale alla società e poi all'imprenditore Pino Citrigno, che ha tutta la documentazione che lo attesta». Carratelli ha poi fatto riferimento alla registrazione del marchio da parte di un altro soggetto: «Che un altro soggetto abbia provveduto a registrarlo sarà oggetto di valutazione degli organi competenti, per verificare se sia stato fatto correttamente o meno». Un passaggio accompagnato dalla volontà di evitare contrapposizioni sul piano regolamentare: «Noi rispetteremo tutte le normative. Ciò che conta è recuperare la voglia di andare allo stadio e di riappropriarci dello sport». Da qui anche la richiesta di una prospettiva più stabile per l'utilizzo dell'impianto cittadino. «Auspichiamo una convenzione di utilizzo dello stadio di via degli Stadi per l'anno prossimo».

Di Donna, Gencarelli e Mazzuca

Il progetto non si esaurisce nell'immediato. Luca Di Donna ha infatti illustrato la necessità di costruire un percorso economicamente sostenibile, senza rincorrere promesse difficili da mantenere: «Abbiamo elaborato un piano che si poggia sulla sostenibilità. Noi non parleremo di Serie A, dobbiamo scavare per porre le fondamenta e per farlo abbiamo necessità del sostegno di altri imprenditori e di tutti gli addetti ai lavori».

Una programmazione che prevede un primo orizzonte di tre anni: «Il piano prevede un impegno economico triennale che poi sarà rivisto perché vorremmo tornare tra i professionisti». A ribadire il legame tra la nuova iniziativa e la città è stato anche Luca Gencarelli, presidente della DB Rossoblù: «Sono felice perché stiamo per riportare a Cosenza una squadra di gente di Cosenza e di gente che rispetta i tifosi». Infine, Sergio Mazzuca ha richiamato l'importanza di una partecipazione collettiva: «I tifosi sono indispensabili per questo progetto. Senza di voi non si va da nessuna parte perché non esistono imprenditori che spendono 15 milioni. E non ci sono nemmeno questa sera. Noi siamo un gruppo che ha ambizione, ma che guarda lontano».