Il Cosenza, dopo la vittoria di sabato contro il Foggia ed il seguente ko della Salernitana lunedì col Benevento, si è messo in una posizione che, a tre turni dalla fine della regular season, può pesare tantissimo nella corsa alla Serie B. Con il Benevento già promosso direttamente e con la volata dal 2° al 5° posto che coinvolge Catania a 68 punti, Cosenza a 63, Casertana a 62 e Salernitana a 60, per i rossoblù conta solo chiudere sul podio. Non è una differenza solo numerica, ma soprattutto di percorso, di energie da spendere e di margine di errore. Il regolamento playoff della Serie C prevede infatti tre grandi blocchi: fase playoff del girone, fase playoff nazionale e Final Four. La vincitrice dei playoff è la quarta promossa in Serie B dopo le tre che hanno vinto i gironi.

Il regolamento dei playoff di Serie C

Per capire il peso del piazzamento finale bisogna partire dalla struttura generale. Ai playoff partecipano 28 squadre: quelle classificate dal 2° al 10° posto dei tre gironi, più la vincitrice della Coppa Italia Serie C. La fase del girone coinvolge le squadre dal 4° al 10° posto di ciascun raggruppamento ed è composta da due turni in gara secca, sempre sul campo della meglio classificata. In caso di parità dopo i 90 minuti, passa la squadra meglio piazzata in classifica.

Dopo questa fase si entra nel playoff nazionale, prima con un turno fra 10 squadre e poi con un secondo turno fra 8 squadre (le 5 vincenti del 1° turno più le seconde classificate), entrambi su andata e ritorno. Le ultime quattro arrivano infine alla Final Four, con semifinali e finale sempre su doppio confronto. Solo nelle semifinali e nella finale, in caso di ulteriore equilibrio dopo la differenza reti, si va a supplementari e rigori.

Il vantaggio per il Cosenza

La vera differenza, allora, sta tutta nel numero di scalini da salire. Da 3° il Cosenza entrerebbe direttamente nel playoff nazionale da testa di serie, con andata e ritorno e con il vantaggio regolamentare in caso di perfetto equilibrio. Da 4° partirebbe dal secondo turno del girone, in gara secca. Da 5° dovrebbe invece iniziare dal primo turno del girone, affrontando il tragitto più lungo.