Unico punto all’ordine del giorno l’appalto e la gestione dell’impianto sportivo cittadino: appuntamento alle ore 16
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Torna a riunirsi, domani, martedì 14 aprile, il Consiglio comunale, convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca. La massima assemblea cittadina si riunirà, in seduta aperta, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, alle ore 16,00, per dibattere sull’unico punto all’ordine del giorno: la gestione dello stadio comunale “San Vito- Marulla” con riferimento all’appalto e ai servizi connessi. L’ordine del giorno sulla gestione dello Stadio era stato presentato durante la seduta del Consiglio comunale del 10 febbraio scorso.