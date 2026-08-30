Uscita obbligatoria a Frascineto e deviazioni sulle provinciali 263 e 241
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Traffico bloccato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione sud, nel tratto compreso tra Frascineto e Sibari, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto al km 208, nel territorio comunale di Saracena, in provincia di Cosenza.
Per consentire le operazioni di recupero del veicolo, è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto. I mezzi diretti verso sud vengono deviati lungo le strade provinciali 263 e 241, con rientro sull’autostrada allo svincolo di Sibari.
Disagi anche sulla carreggiata opposta, dove si registrano rallentamenti nel tratto compreso tra gli svincoli di Sibari e Frascineto.
Sul posto è presente il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione.
Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni del conducente del mezzo pesante.