Due spazi dove ripararsi dal caldo, bere acqua e trovare un punto di appoggio in caso di difficoltà. Il Comune di Corigliano-Rossano ha disposto per domenica 30 agosto l’apertura di due “punti freschi”: uno al Centro di Eccellenza, nello Scalo di Corigliano, e l’altro alla Cittadella dei Ragazzi, nello Scalo di Rossano. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Flavio Stasi.

La decisione arriva durante una nuova fase di caldo intenso, destinata a proseguire nel fine settimana. Le rilevazioni dell’Arpacal descrivono un’estate caratterizzata da temperature superiori alle medie del periodo 1991-2020, con valori elevati anche durante le ore notturne.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a evitare l’esposizione diretta al sole e le attività fisiche intense nelle ore più calde, raccomandando di bere frequentemente. Una particolare attenzione deve essere riservata ai bambini, agli anziani, alle persone con disabilità e a chi soffre di patologie croniche.

Cautele specifiche sono rivolte anche a chi lavora all’aperto. Il caldo aumenta inoltre il pericolo di incendi: per questo il Comune richiama tutti a evitare comportamenti imprudenti che possano provocare l’innesco delle fiamme.

I due “punti freschi” potranno essere utilizzati da chi avrà bisogno di una pausa dalle temperature elevate o di un sostegno temporaneo. «Senza alcun allarmismo, a volte adottare qualche semplice precauzione evita problemi e rafforza la comunità», ha spiegato Stasi.