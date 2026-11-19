«La Giunta Anm del distretto di Catanzaro stigmatizza le gravi dichiarazioni rese da un difensore a margine della lettura di un dispositivo di sentenza emesso dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro, confermativo della sentenza di primo grado. Il legittimo esercizio del diritto di difesa, degli strumenti di impugnazione e della libertà di critica dei provvedimenti giudiziari non può trasformarsi in un’occasione per delegittimare la professionalità, l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati che quotidianamente esercitano le proprie funzioni con rigore e senso di responsabilità». Si esprime così, in una nota, l’Associazione nazionale magistrati, sezione di Catanzaro, all’indomani delle dichiarazioni rese dall’avvocato Cataldo Intrieri al termine della sentenza della Corte d’Assise d’appello – Piero Santese Presidente, Domenico Commodaro a latere – che conferma la condanna a 16 anni per Isabella Internò quale partecipe dell’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza Denis Bergamini. «Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall’ambiente», ha affermato, tra le altre cose, il difensore.

«Le gravi accuse di mancanza di indipendenza e di presunti condizionamenti ambientali – scrive l’Anm – rivolte alla magistratura non possono essere agitate quale risposta a un esito processuale non gradito, tanto più quando le motivazioni della decisione non sono ancora state depositate. La critica delle decisioni giudiziarie, anche quando aspra, è pienamente legittima. Non altrettanto può dirsi di affermazioni che mettono in discussione l'imparzialità dei giudici e rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini nella Giurisdizione, sostituendo la legittima contestazione del merito della decisione con la delegittimazione di chi l’ha assunta».