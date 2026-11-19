Consolidare gli strumenti interni di controllo e prevenzione per tutelare la trasparenza amministrativa e garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo della ricerca scientifica. È con questo obiettivo che l’Università della Calabria ha sottoscritto un contratto di collaborazione con il generale di brigata in ausiliaria Giuseppe Dell’Anna, ufficiale in congedo del Corpo della Guardia di Finanza.

L’accordo, sottoscritto nel corso di un incontro con il direttore generale dell’Ateneo, Candeloro Bellantoni, ed il rettore, Gianluigi Greco, risponde all’esigenza di avvalersi di una figura di comprovata esperienza per attività di supporto e consulenza in materia di legalità, gestione finanziaria e anticorruzione. L’incarico, a titolo gratuito, riguarda l’attuazione di presidi di vigilanza, monitoraggio e auditing sulla rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali ed europei, con particolare riferimento agli interventi finanziati a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Chi è il generale Dell'Anna

Il generale Dell’Anna mette così a disposizione dell’Università della Calabria le competenze maturate in oltre quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza, una carriera culminata alla guida del Comando Provinciale di Cosenza (luglio 2022-fine settembre 2026).

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, abilitato all’esercizio della professione legale e titolare di un Master universitario di II livello in Criminologia, nel corso della sua attività operativa ha diretto diversi reparti territoriali e investigativi, tra cui i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, Pisa e Barletta, il Gruppo di Taranto e le Compagnie di Brindisi e Isernia. In tali ruoli ha coordinato complesse indagini di rilievo nazionale e internazionale.