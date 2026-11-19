Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha respinto l'istanza di sospensione cautelare presentata dalla società Innovative Consulting S.r.l. contro il Comune di San Giovanni in Fiore. Con un’ordinanza trattata nella camera di consiglio del 18 novembre 2026 e pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno confermato l'efficacia della determinazione comunale n. 469 del 27 ottobre 2026, con cui il Comune ha disposto la revoca in autotutela dell'affidamento del servizio di gestione del Museo Demologico, dei Cunicoli Badiali e dei bagni pubblici. Il TAR ha motivato la decisione evidenziando l'insussistenza del periculum in mora: i pregiudizi lamentati dalla società hanno carattere prevalentemente economico e non presentano i requisiti di irreparabilità necessari per la concessione della misura cautelare. Contestualmente, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di fase e ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del merito al 19 maggio 2027.

La genesi dello scontro a San Giovanni in Fiore: dall'affidamento alla revoca

La vicenda amministrativa a San Giovanni in Fiore affonda le sue radici nella primavera del 2026: il 1° aprile la gestione del patrimonio culturale cittadino era stata affidata alla Innovative Consulting S.r.l.. A distanza di circa sei mesi e col cambio dell’amministrazione comunale, il 27 ottobre 2026, la Responsabile del Servizio 1 - Affari Generali dell'ente locale ha sottoscritto la determina n. 469 di revoca in autotutela dell'appalto, notificando al contempo l'intimazione di sgombero e restituzione delle chiavi dei locali di via Monastero entro tre giorni.

Lo scontro politico e la precedente sospensiva provvisoria

L'atto di revoca firmato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Barile ha suscitato un'accesa polemica politica a San Giovanni in Fiore. I capigruppo consiliari di opposizione hanno denunciato il provvedimento come una "vendetta politica", stigmatizzando le ripercussioni occupazionali per i sette giovani lavoratori impiegati nei servizi museali e la contestuale chiusura dei siti di interesse turistico. In risposta al provvedimento, la società affidataria ha adito la giustizia amministrativa ed era riuscita a ottenere, in prima battuta, un decreto cautelare monocratico di sospensione temporanea.

Tale primo pronunciamento aveva consentito alla società di esprimere fiducia nella ripresa delle attività di valorizzazione culturale e nella tutela del proprio personale. Il nuovo pronunciamento collegiale del TAR Calabria ripristina la validità degli atti con cui il Comune di San Giovanni in Fiore ha revocato l'affidamento in autotutela. Con il rigetto della sospensiva, la gestione rimane priva di tutela cautelare in attesa che la controversia venga esaminata nel dettaglio nel corso dell'udienza di merito programmata per il 19 maggio 2027.