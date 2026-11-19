Cosenza e Corigliano-Rossano potranno utilizzare oltre 44mila euro per prevenire e contrastare lo spaccio di droga nei pressi delle scuole. La Prefettura di Cosenza ha annunciato il 19 novembre il via libera ai progetti dei due Comuni, dopo il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le risorse erano già state assegnate dal Viminale nell’ambito del programma «Scuole Sicure» 2026–2027. L’approvazione dei progetti consente ora ai Comuni di utilizzarle.

Il finanziamento ammonta a 21.649,41 euro per Cosenza e 22.815,68 euro per Corigliano-Rossano, per un totale di 44.465,09 euro. I due Comuni rientrano tra i 70 destinatari del programma nazionale, per il quale il Ministero dell’Interno ha stanziato complessivamente 1,5 milioni di euro.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Padovano, hanno partecipato il vicesindaco di Cosenza, il sindaco di Corigliano-Rossano e i vertici delle forze di polizia. Al termine della seduta il prefetto e i due amministratori hanno firmato il protocollo. La nota della Prefettura non indica quali istituti saranno coinvolti, quali misure saranno attuate nei due Comuni né quando partiranno.