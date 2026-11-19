«Ascoltate i cittadini, a San Vito alto i lavori effettuati dal Comune di Cosenza hanno creato soltanto disagi». L’ex assessore ai Quartieri di Palazzo dei Bruzi Massimo Lo Gullo fa da Cicerone nei vicoli di uno dei rioni più popolari della città. È lì che ha la sua segreteria, probabilmente già attrezzata ad affrontare la prossima campagna elettorale con Forza Italia. La sua denuncia fa da megafono ai residenti che, uno alla volta, si affacciano dai balconi per segnalare disservizi. «La più evidente deficienza - spiega - è legata ad un’illuminazione del tutto insufficiente. Con il tramonto del sole, le nuove installazioni garantiscono la visibilità appena lungo le arterie principali. Nei vicoli, però, è notte fonda da subito. Con Mario Occhiuto avevamo garantito un voltaggio maggiore, quello attuale non basta ed è posizionato male».

Intercettando una linea di finanziamento del PNRR, l’amministrazione guidata da Franz Caruso ha destinato l’utilizzo complessivo di 14 milioni di euro per le aree di Serra Spiga e San Vito. Nel progetto sono stati previsti sette nuovi spazi di aggregazione, sottoservizi, illuminazione pubblica, marciapiedi e un asilo. Il tutto, nei desiderata del Comune, per ridisegnare l’accessibilità al quartiere. «Il punto è che questi interventi era meglio destinarli ad altre zone della città - continua Lo Gullo -. Da noi il problema più grande riguarda le abitazioni, al limite della decenza».

«Ritengo che sia mancato il coordinamento tra il sindaco e gli assessori ai Quartieri e ai Lavori Pubblici. Nessuno - dice - ha avuto contezza di ciò che chiedeva chi vive qui. Bastava destinare 8-9 milioni alle case e non ad altro». Punti fondamentali della sua denuncia sono tombini scoperti, cavi penzolanti, fognature che si otturano. «Quando le precipitazioni sono intense - aggiunge - alcuni portoni si allagano. Perché, con i marciapiedi rifatti negli anni scorsi, tutto ciò non avveniva?»

C’è poi il nodo della linea 26 del trasporto pubblico locale. Per Lo Gullo un vero e proprio nervo scoperto. «La nuova rotonda realizzata a Serra Spiga ha creato un nuovo problema. Il bus non riesce a fare manovra e non copre più via Fratelli Cervi e via Accattatis: bambini e famiglie sono stati abbandonati al loro destino». L’ex assessore mostra poi la pavimentazione stradale rovinata e usurata dal tempo della scuola comunale “Valentini” e una discarica a cielo aperto che insiste a due passi dall’asilo in disuso “Rita Pisano”. «Il nuovo, a lungo propagandato dal Comune ancora non è ancora fruibile - conclude -. Ma era necessario? La “Valentini”, un tempo piena di bambini ha tante aule vuote. Potevano essere sfruttate quelle, così da destinare altri fondi alle case. Sarò ripetitivo, ma il vero problema sono le condizioni degli stabili. Per quelli nessuno fa niente, ci si è limitato alla riqualificazione di qualche edificio comunale».