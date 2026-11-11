Letto il dispositivo di primo grado: 14 anni ad Adolfo D’Ambrosio, nove ad Andrea Cello e otto ad Alfredo Bruno. La Dda aveva già chiesto l’assoluzione dei due ex amministratori

Sette condanne e assoluzioni, tra le quali quelle dell’ex assessore regionale all’Agricoltura Michele Trematerra e dell’ex sindaco di Acri Luigi Maiorano. È l’esito della sentenza di primo grado del processo Acheruntia, il cui dispositivo è stato letto dopo mezzogiorno dalla presidente del tribunale collegiale Carmen Ciarcia.

La decisione arriva a oltre undici anni dall’operazione del luglio 2015, nata dall’ipotesi investigativa della presenza ad Acri di un’articolazione collegata alla cosca Lanzino di Cosenza. Per Trematerra e Maiorano, l’assoluzione era stata chiesta anche dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, rappresentata in aula dalla pm Filomena Aliberti.

Le sette condanne

La pena più alta è stata inflitta ad Adolfo D’Ambrosio, condannato a 14 anni di reclusione. Il Tribunale ha disposto nove anni per Andrea Cello e otto anni per Alfredo Bruno.

Sono stati condannati a cinque anni di reclusione ciascuno Domenico Cappello e Massimo Greco, mentre per Angelo Gencarelli la pena è di tre anni. Gemma Martorino è stata condannata a due anni e otto mesi. Le condanne sono di primo grado e non definitive.

Le assoluzioni

Il Tribunale ha pronunciato l’assoluzione di Michele Trematerra e Luigi Maiorano. Assolti anche Giuliano Bevilacqua, Enzo La Greca, Giuseppe Perri e Salvatore Gencarelli, in relazione alle contestazioni esaminate.

Per Luigi Belsito l’assoluzione è stata pronunciata con la formula «per non aver commesso il fatto», mentre Giampaolo Ferraro è stato assolto «perché il fatto non sussiste».

Il dispositivo comprende inoltre assoluzioni per alcuni degli imputati condannati per altre contestazioni: Andrea Cello è stato assolto dal capo 21, Angelo Gencarelli dai capi 23 e 30 e Massimo Greco dai capi 1, 12 e 13.

Le prescrizioni

Prescritti i reati contestati (anche per posizioni che hanno ricevuto una condanna) a Claudio Dolce, Giampaolo Ferraro, Massimo Greco, Giuseppe Perri detto “Pino”, Antonio Rosa, Salvatore Gencarelli, Elio Abbruzzese, Francesco Abbruzzese, Luigi Belsito, Giuseppe Burlato, Franco Caruso e Adolfo D’Ambrosio.

L’indagine e il lungo dibattimento

L’inchiesta Acheruntia aveva coinvolto amministratori, esponenti politici e persone indicate dagli investigatori come vicine alla criminalità organizzata. Secondo la ricostruzione iniziale della Dda, il presunto gruppo avrebbe esercitato la propria influenza sulle attività economiche, amministrative e politiche di Acri.

Le accuse comprendevano, a vario titolo, ipotesi associative, estorsioni, concussione, corruzione elettorale, usura e altri reati. Nel corso del lungo dibattimento, il quadro originario si era modificato, con il venir meno dell’aggravante mafiosa per numerose contestazioni e le conseguenti diverse conclusioni formulate dalla stessa Procura distrettuale.

Tra queste, la richiesta di assoluzione per Trematerra dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ritenuta non provata dall’accusa, e quella per l’ex sindaco Maiorano.

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Pierluigi Pugliese, Luca Acciardi, Antonio Quintieri, Gianpiero Calabrese, Andrea Caruso, Vincenzo Guglielmo Belvedere, Luigi Ripoli, Matteo Cristiani, Marcello Manna, Cesare Badolato, Giuseppe Manna, Andrea Sarro, Raffaele Rigoli e Francesco Calabrò.