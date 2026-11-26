Dalle gare su misura alla foto simbolo con l'imprenditore legato alla cosca: ecco tutti i retroscena della sentenza che ha bocciato il ricorso dell'ex sindaco Coppola e di altri amministratori

Nessun margine di dubbio, nessuna scappatoia procedurale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha respinto in modo perentorio il ricorso presentato dall'ex sindaco Giampietro Coppola e da una parte dell'ex compagine amministrativa di Altomonte, confermando la piena legittimità del Decreto del Presidente della Repubblica che alla fine del 2025 ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti della criminalità organizzata.

Nelle motivazioni della sentenza emerge una ricostruzione impietosa. I giudici amministrativi smontano punto su punto le difese degli ex amministratori, delineando un sistema in cui la gestione pubblica dell'ente locale sarebbe stata costantemente esposta, condizionata e in taluni casi asservita agli interessi dei soggetti contigui alla malavita locale e alle cosche del territorio.

La falsa percezione della legalità e la foto con la fascia tricolore

Il primo scoglio contro cui urta la difesa dell'ex sindaco Giampietro Coppola è la rimozione della presenza criminale sul territorio. Durante l'istruttoria, l'ex primo cittadino aveva sostenuto l'«assoluta assenza di criminalità organizzata sul territorio del comune di Altomonte», affermando di non aver mai avuto contezza di estorsioni, traffici o ingerenze. Una ricostruzione che il Tar considera priva di aderenza alla realtà, infirmata perfino da notizie su fonti aperte e dalla documentata operatività delle consorterie malavitose nella zona.

Ma il dato che per i giudici assume una pregnanza simbolica ed etico-politica devastante è un episodio ben preciso: la fotografia scattata in occasione di una manifestazione pubblica in cui il sindaco Coppola, cinto della fascia tricolore, posa sorridente a fianco di un imprenditore considerato «l'espressione imprenditoriale della cosca» e legato da stretti vincoli parentali al vertice del clan.

Scrivono i magistrati del Tar: «Sebbene apparentemente innocua, la fotografia ha una forte carica simbolica, esprimendo la vicinanza, fisica e morale, del potere amministrativo ad un soggetto controindicato: costui può quindi concretamente esibire una prova circa un rapporto col vertice comunale».

Un errore imperdonabile per chi – notano i giudici – «è attivo nella politica locale da oltre venti anni e, quindi, sicuramente a conoscenza dei soggetti locali coi quali interloquire e quelli dai quali prendere le distanze».

Il dipendente «fulcro totalizzante» e i concorsi su misura

Nel cuore della burocrazia comunale si annidava il vero motore degli argini infranti. Un dipendente comunale, nipote diretto del defunto capo cosca e contornato da un nucleo familiare con pesanti precedenti di polizia, è stato qualificato nella proposta ministeriale e recepito dal TAR come il «fulcro dell’attività amministrativa dell’ente in termini totalizzanti».

Attraverso atteggiamenti dispotici, prevaricatori e intimidatori nei confronti dei colleghi e dei funzionari, il dipendente avrebbe gestito procedimenti chiave, assumendo il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) anche in aperto conflitto di interessi e in palese violazione delle regole dell'ANAC .

I casi ripercorsi dalla sentenza sono da manuale delle ingerenze.

Il bando per il Capo della Polizia Locale: il bando di concorso per il reclutamento del comandante dei vigili urbani viene arbitrariamente modificato dal dipendente, passando da concorso «per titoli ed esami» a concorso «per soli esami» . L'esito? L'assunzione del candidato meno titolato — imparentato sia con il dipendente sia con il presidente del consiglio comunale — arrivando persino a reclutare un soggetto inidoneo all'assunzione della qualifica di pubblica sicurezza .

La gara per la Mensa Scolastica e gli Oss: per favorire parenti stretti (la moglie e la cugina), le regole di partecipazione e le valutazioni dei titoli sono state sistematicamente piegate o riadattate a seconda dell'interesse da perseguire, aggirando scientemente gli obblighi di astensione .

Le segnalazioni dell'assessore per la raccolta rifiuti: la sentenza evidenzia la condotta di un assessore che ha caldeggiato alla ditta affidataria del servizio rifiuti l'assunzione di due soggetti caratterizzati da «pregiudizî di polizia (uno addirittura inidoneo alle mansioni) e parenti strettissimi degli esponenti di spicco delle locali cosche» .

Affidamenti diretti, ditte interdette e schiaffo ai controlli antimafia

Sul fronte degli appalti e dei lavori pubblici, il quadro tracciato dal TAR è quello di una sistematica elusione della trasparenza e dei controlli di legalità. Il Comune di Altomonte ha fatto un ricorso spasmodico agli affidamenti diretti sotto soglia, bypassando indagini di mercato e verifiche di convenienza economica.

Particolarmente grave è considerata la vicenda legata a una ditta edile locale, qualificata dai giudici come un mero schermo giuridico riconducibile al solito imprenditore contiguo al clan. Nonostante la Prefettura avesse emesso un’interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa, il Comune le ha affidato interventi per oltre 47.000 euro (di cui quasi 30.000 euro erogati dopo l'adozione dell'interdittiva) e si è affrettato a liquidare le somme con sospetta celerità. Lo stesso modus operandi si è ripetuto con noli a caldo e subappalti mascherati per opere di mitigazione del rischio frana.

A completare la diagnosi di fallimento amministrativo vi è la gestione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA): l'ente è rimasto a lungo privo di personale interno munito delle credenziali di accesso, affidandosi a scavalchi occasionali. Per il Tar, questa assenza costituisce un’«evidente spia di mala gestio e noncuranza circa la rilevanza dei controlli antimafia».

Abusivismo edilizio dimenticato e il no allo scaricabarile sulla burocrazia

Un altro pilastro che sorregge la conferma dello scioglimento riguarda il contrasto all'abusivismo edilizio. Il Tar parla apertamente di «abbandono della funzione amministrativa». L'attività repressiva del Comune si è concentrata esclusivamente su episodi microscopici (come l'apertura non autorizzata di una porta interna), voltandosi dall'altra parte di fronte a violazioni edilizie ed urbanistiche macroscopiche realizzate da soggetti contigui alle cosche, per le quali la polizia municipale è intervenuta solo dietro l'impulso decisivo dei Carabinieri.

Di fronte al tentativo degli ex amministratori di scaricare ogni responsabilità sull'inefficienza della macchina burocratica o sul personale dipendente, la risposta dei magistrati del Tar è scolpita in un principio fondamentale: «Non può avallarsi il tentativo di scaricare tutta la responsabilità circa l'omissione dei controlli sul personale amministrativo: difatti, sono gli organi politici che devono dare gli impulsi per la corretta gestione amministrativa, circostanza che non appare verificatasi nel caso in esame».

Nessun valore compensativo salvifico viene infine riconosciuto alle manifestazioni pubbliche sulla legalità sbandierate dagli ex amministratori: le iniziative di facciata non possono colmare o cancellare la sistematica opacità e l'assenza di vigilanza nella gestione quotidiana dell'ente pubblico .

Il ricorso è stato respinto su tutta la linea, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.