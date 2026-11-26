A Catanzaro la mostra sulle amministratrici elette nel 1946 e un confronto su lavoro, autonomia economica e tutela delle vittime. Ricordata anche l’esperienza della sindaca di Pedace

Le storie delle prime sindache italiane e quella di Rita Pisano, più volte alla guida del Comune di Pedace, al centro di un confronto sulle discriminazioni e sulla violenza di genere. Al Palazzo della Provincia di Catanzaro, in occasione del 25 novembre, la Cgil Calabria ha promosso l’incontro “Il coraggio delle prime. Le rivendicazioni di ieri e quelle di oggi contro ogni forma di violenza”, insieme al Coordinamento Donne Cgil Calabria Belle Ciao e allo Spi Cgil.

La giornata si è aperta con l’inaugurazione della mostra “Donne in Comune. Le prime Sindache del 1946. Un fenomeno nazionale”, dedicata alle tredici donne elette alla guida delle amministrazioni comunali nella prima tornata elettorale del dopoguerra.

L’esposizione, promossa dalla Fondazione Nilde Iotti con ALI – Autonomie Locali Italiane, Cgil e Spi, è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. Rimarrà ospitata nella sede della Provincia per una settimana.

Nel dibattito, moderato dalla giornalista Tiziana Bagnato, il segretario generale della Cgil Calabria Gianfranco Trotta ha richiamato la responsabilità degli uomini e la necessità di accompagnare concretamente le donne che subiscono violenza.

«È giusto spronare a denunciare i propri carnefici, ma la classe dirigente di questo Paese deve impegnarsi affinché si costruisca un sistema di accoglienza, cura e tutela delle vittime che le sostenga e le aiuti a reinserirsi, anche lavorativamente», ha dichiarato.

Il rapporto tra indipendenza economica e libertà personale è stato affrontato dalla segretaria regionale Celeste Logiacco: «Come CGIL siamo convinti che la lotta alla violenza di genere passi necessariamente attraverso il riconoscimento e la piena affermazione dei diritti delle donne, a partire dall’autonomia economica, dalla dignità del lavoro e dalla libertà di autodeterminazione».

Per Logiacco, la memoria delle pioniere della democrazia richiama l’impegno quotidiano necessario a rimuovere le disparità culturali, sociali ed economiche. Il segretario generale della Cgil Area Vasta Francesco Gatto ha sottolineato, a sua volta, l’esigenza di superare una lettura della violenza come questione privata.

Patrizia Di Santo, di ALI/Studio COME e componente del gruppo di ricerca del progetto “Donne in Comune”, e Ilaria Romeo, dell’Archivio storico della Cgil nazionale, hanno ricostruito il contesto nel quale operarono le prime sindache. La vicesindaca di Catanzaro Giusi Iemma si è soffermata invece sui pregiudizi che ancora accompagnano l’impegno pubblico e politico delle donne.

Uno spazio del confronto è stato dedicato a Rita Pisano, attraverso il contributo del figlio Giuseppe Giudiceandrea. Il racconto ne ha ripercorso le battaglie politiche e sociali, richiamando anche la sua esperienza di madre di sei figli e amministratrice, in un contesto segnato da forti disparità di genere.

Alla discussione hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Loredana Giannicola.