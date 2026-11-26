L’iniziativa dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Rossano-Cariati affianca l’assistenza di Zona 17 e le attività delle associazioni impegnate nella frazione di Corigliano Rossano.

Giubbetti ad alta visibilità per i lavoratori migranti che percorrono le strade a piedi o in bicicletta, spesso prima dell’alba o dopo il tramonto. A Cantinella, frazione di Corigliano Rossano, la sicurezza negli spostamenti è uno degli ambiti sui quali interviene la rete di sostegno composta dalla diocesi di Rossano-Cariati e dalle associazioni del territorio, impegnate anche nell’assistenza sanitaria e nell’inclusione attraverso lo sport.

La distribuzione dei dispositivi è stata avviata dall’Ufficio Migrantes diocesano, guidato da Giovanni Fortino, su iniziativa dell’arcivescovo Maurizio Aloise. «Non più vittime al buio delle strade» è il messaggio scelto per accompagnare la campagna, rivolta soprattutto a chi raggiunge il lavoro o torna a casa nelle ore di scarsa visibilità.

L’attività della pastorale Migrantes prevede anche incontri nei luoghi di lavoro e nei punti di ritrovo dei cittadini stranieri. L’obiettivo è favorire l’ascolto e il dialogo, insieme a una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri legati alla vita nella comunità.

L’assistenza sanitaria e il lavoro delle associazioni

Sul fronte delle cure opera il medico Angelo Broccolo, riferimento dell’associazione Zona 17. Il suo impegno riguarda l’assistenza e l’accompagnamento dei migranti, in un contesto nel quale difficoltà economiche, linguistiche e sociali possono ostacolare l’accesso ai servizi sanitari.

Alla rete partecipano anche Carmen Florea e Viola Huzynets, dell’associazione Aura, e Umberto Romano, di Insieme per la città, impegnato in iniziative per la pace, la solidarietà tra i popoli e i diritti del popolo palestinese. Realtà diverse che condividono l’attenzione alle necessità dei cittadini migranti presenti nella frazione.

Il cricket come occasione di incontro

Un altro spazio di partecipazione è quello offerto dall’Associazione sportiva Cricket Cantinella, guidata da Shahzad Qaiser. Attraverso una disciplina diffusa in diversi Paesi di provenienza dei migranti, l’associazione promuove occasioni di socializzazione e incontro tra persone di culture e generazioni differenti.

Sicurezza stradale, assistenza sanitaria, ascolto e attività sportive costituiscono così i diversi ambiti dell’impegno avviato a Cantinella. Per l’Ufficio Migrantes, il percorso proseguirà con la presenza nei luoghi frequentati dai cittadini stranieri e con il confronto sulle loro esigenze quotidiane.