L’intesa disciplina il triennio 2026-2028. Previsti buoni pasto nel lavoro agile e flessibilità oraria. La FP Cgil chiede progressioni economiche dal 2027 e il passaggio da 30 a 36 ore

È stato sottoscritto il primo contratto collettivo decentrato integrativo di Arpal Calabria, valido per il triennio 2026-2028 nella parte normativa e per il 2026 nella parte economica. A darne notizia è la FP Cgil Calabria, che definisce l’accordo un risultato atteso da circa 27 anni e un passaggio per il riconoscimento dei diritti del personale dell’Agenzia.

L’intesa si inserisce nel percorso di trasformazione dell’ex Azienda Calabria Lavoro in ente pubblico non economico strumentale della Regione. Secondo i dati riportati dal sindacato, la dotazione organica 2026-2028 comprende 401 unità, delle quali 297 operanti in convenzione a supporto delle strutture della Giunta regionale.

«L’attivazione del primo Contratto Integrativo di Arpal Calabria rappresenta un momento epocale, una conquista storica che restituisce dignità contrattuale, certezza dei diritti e strumenti concreti di tutela a centinaia di lavoratrici e lavoratori che per quasi tre decenni ne erano rimasti privi», dichiara Ferdinando Bruno Schipano, segretario generale della FP Cgil Calabria.

Le risorse per indennità e performance

Sul piano economico, l’accordo mobilita complessivamente 1,5 milioni di euro, comprensivi di 380mila euro di oneri a carico dell’ente. Il Fondo delle risorse decentrate destinato al salario accessorio ammonta a 1.120.000 euro.

La ripartizione prevede 167.206 euro per l’indennità di comparto, 194.800 euro per le indennità di specifiche responsabilità e 757.994 euro per la performance organizzativa e individuale, oltre alle eventuali somme residue non utilizzate.

Al tavolo negoziale, la delegazione della FP Cgil era composta da Schipano, dalla segretaria dell’Area metropolitana Francesca Galatti e dai dirigenti sindacali Romualdo Lentini e Paola Palermo, quest’ultima dipendente dell’Agenzia.

Buoni pasto, lavoro agile e flessibilità

Tra gli istituti disciplinati figurano la banca delle ore, il lavoro agile e le indennità legate all’iscrizione ad albi e ordini professionali.

Secondo quanto riferisce la FP Cgil, l’intesa riconosce i buoni pasto da 7 euro anche in regime di lavoro agile, per chi abbia maturato il relativo diritto, con decorrenza retroattiva dal 24 febbraio 2026.

Per l’organizzazione dell’orario viene confermata la flessibilità in entrata fino alle 9.30, mentre l’avvio della fascia di flessibilità in uscita viene uniformato alle 13.30, anche per il personale con un orario giornaliero di sette ore e dodici minuti.

È inoltre prevista l’attivazione di un tavolo tecnico per definire criteri oggettivi e proporzionati nell’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità. Il confronto riguarderà sia il personale negli uffici Arpal sia quello impiegato presso i dipartimenti regionali.

Progressioni economiche e progetti obiettivo

Resta da affrontare il capitolo delle progressioni economiche. Il sindacato riferisce che nel 2026 non è stato possibile attivarle per la mancata somministrazione delle schede di valutazione negli anni precedenti. La FP Cgil chiede quindi l’immediata predisposizione del sistema di valutazione, con l’obiettivo di rendere possibili le progressioni dal 2027.

Un altro punto riguarda lo sblocco e la liquidazione delle attività già svolte nell’ambito dei progetti obiettivo, sulla base di decreti autorizzativi. Su questi aspetti, insieme all’applicazione dei regolamenti, il sindacato annuncia un monitoraggio dell’attuazione dell’accordo.

Le ulteriori richieste della FP Cgil sono il superamento del part-time, passando dalle attuali 30 alle 36 ore settimanali, e l’avvio di un piano di mobilità verso la Regione Calabria per il personale già operativo nei dipartimenti della Giunta. Si tratta delle prossime priorità indicate dal sindacato, distinte dalle misure contenute nell’intesa appena sottoscritta.