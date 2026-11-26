Il portavoce di Europa Verde/Avs chiede un servizio stabile al Giannettasio, l’avvio delle équipe itineranti e il ripristino della copertura h24 a Castrovillari

Un’Emodinamica stabile per lo spoke di Corigliano Rossano, una data ufficiale per l’avvio delle équipe itineranti e il ritorno del servizio 24 ore su 24 a Castrovillari. Sono le richieste avanzate da Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/Avs, che contesta la programmazione della Regione Calabria e sollecita interventi per la rete cardiologica del territorio.

Il punto di partenza sono i decreti del 18 novembre relativi all’autorizzazione dei laboratori di Emodinamica, insieme a Cardiologia e Utic, in diversi presidi dell’Asp di Cosenza. Secondo Campana, da questo quadro resta escluso lo spoke ionico, che l’esponente di Avs indica come l’unico dell’Azienda sanitaria privo di un’Emodinamica operativa.

«Al “Giannettasio”, invece, l’Emodinamica era già prevista nero su bianco nel piano regionale», afferma. «Per realizzarla sono stati spesi soldi pubblici per locali e attrezzature pronti da tempo».

Il nodo delle certificazioni e delle équipe itineranti

Campana riferisce che, secondo le informazioni in suo possesso, per attivare la sala mancherebbero alcune certificazioni. Una circostanza che lo stesso portavoce presenta come da confermare e sulla quale chiama in causa la direttrice sanitaria dello spoke, Maria Bernardi, chiedendo di accelerare le procedure qualora le indiscrezioni trovassero riscontro.

Alla Regione domanda invece l’autorizzazione all’esercizio e un atto che stabilisca la data di avvio delle équipe itineranti. Nella sua ricostruzione, questa soluzione avrebbe sostituito la previsione di un servizio stabile senza essere stata ancora attuata.

L’obiettivo politico resta però il reinserimento dell’Emodinamica di Corigliano Rossano nella Rete Sca. Campana richiama il Dca 78/2024, che, secondo quanto sostiene, prevedeva il servizio nello spoke ionico, e ribadisce una richiesta già avanzata ad agosto: «Riportare nella Rete Sca l’Emodinamica stabile e strutturale».

La richiesta per Castrovillari e le critiche sui tempi del nuovo ospedale

La presa di posizione riguarda anche l’ospedale Ferrari di Castrovillari. Campana denuncia la riduzione dell’attività del laboratorio alle attuali sei ore giornaliere e chiede a Regione e Asp di ripristinare la copertura continuativa garantita in passato.

«È ora che Regione e Asp ripristinino a Castrovillari la copertura h24 che il servizio garantiva in passato», dichiara.

Il portavoce di Europa Verde/Avs contesta inoltre le prospettive indicate per il nuovo ospedale della Sibaritide. Ricorda l’annuncio del presidente Roberto Occhiuto sul trasferimento delle attività a marzo 2027 e ne mette in dubbio la realizzabilità, richiamando i lavori ancora in corso. La previsione di un’attesa di almeno altri due anni per la piena operatività è una valutazione espressa da Campana.

L’esponente politico solleva anche una contestazione sul numero degli ambulatori annunciati, sostenendo che quelli effettivi siano nove anziché 22.

«Perché i cittadini di questo territorio hanno diritto a essere curati sul posto, non a inseguire medici itineranti o inaugurazioni a rate», conclude Campana, chiedendo che agli annunci seguano autorizzazioni, personale e tempi definiti per l’attivazione dei servizi.