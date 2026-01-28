Come noto, l’importo presunto della gara d’appalto vinta dalla Team Service Società Consortile è di circa 40milioni di euro più Iva

Blitz della Guardia di Finanza nella sede dell’Asp di Cosenza. Nelle scorse ore le Fiamme Gialle hanno acquisito documentazione relativa all’appalto per il servizio di pulizia e sanificazione del valore complessivo di circa 40 milioni di euro, affidato a una società con sede a Roma. L’attività di acquisizione degli atti, secondo quanto si apprende, è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Cosenza nell’ambito di un procedimento penale in corso.

La vicenda trae origine dalla procedura di gara indetta dall’Asp di Cosenza per l’affidamento del servizio su tutto il territorio provinciale, per un importo presunto pari a 37.388.592,96 euro oltre Iva. Al termine dell’iter amministrativo, l’azienda sanitaria ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Team Service Società Consortile, in raggruppamento temporaneo di imprese con SNAM Lazio Sud, prevedendo inoltre l’avvio anticipato del servizio a partire dal 1° gennaio 2026.

Parallelamente, la procedura è oggetto anche di contesa in sede amministrativa. Il relativo giudizio davanti al Tar è fissato per il mese di aprile, quando il collegio sarà chiamato a pronunciarsi sulle questioni sollevate.