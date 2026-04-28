Attimi di tensione nel parcheggio del punto vendita Coop, dove una vettura in sosta è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nel corso della mattinata. Si tratta di una Ford, completamente distrutta dall’incendio divampato in pochi istanti tra le auto parcheggiate.

Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata rapidamente, visibile anche a distanza, richiamando l’attenzione di clienti e passanti presenti nell’area commerciale. La scena ha generato preoccupazione, soprattutto per la vicinanza di altri veicoli e per il rischio che il rogo potesse estendersi.

Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto in tempi rapidi dopo l’allarme. Le squadre hanno circoscritto le fiamme ed evitato che l’incendio si propagasse, mettendo in sicurezza l’intera area e scongiurando conseguenze più gravi. Conclusa la fase di emergenza, sono stati avviati gli accertamenti tecnici per chiarire l’origine del rogo. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un guasto interno o di un corto circuito.

Nonostante i danni ingenti al veicolo, non si registrano feriti né intossicati. Dopo l’intervento dei soccorsi, la situazione è tornata rapidamente alla normalità e le attività del centro commerciale sono riprese senza particolari disagi.