Omicidio ad Altino, in provincia di Chieti, dove un'anziana di 89 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in contrada Briccioli. La vittima è Gilda Di Giuseppe, pensionata originaria del paese ma residente a Roma, che tornava spesso ad Altino, luogo al quale era profondamente legata.

Secondo i primi riscontri investigativi, la donna sarebbe stata aggredita e uccisa a martellate. Il corpo è stato trovato senza vita, riverso a terra in una pozza di sangue, all'interno della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanciano e i sanitari del 118 dopo una segnalazione al 112.

Il dramma si è consumato ieri sera, intorno alle 20. Al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, nell'abitazione era presente il nipote della vittima, Alessandro Carminucci, 25 anni. Il giovane, rientrato da Londra dove si trovava con una zia, aveva raggiunto la nonna ad Altino alcuni giorni fa in vista del ricongiungimento familiare previsto per Ferragosto.

Quando sono arrivati i soccorsi e i carabinieri, il 25enne sarebbe stato trovato all'esterno dell'abitazione in stato confusionale. Dopo i primi accertamenti investigativi è scattato il fermo nei suoi confronti. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire il movente e le responsabilità dell'omicidio. Il sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli, ha espresso il cordoglio della comunità, ricordando il forte legame della donna con il paese.