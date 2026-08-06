Il rogo si è sviluppato in una zona al confine con Grisolia, in fumo vegetazione secca e alberi di ulivo. A lavoro squadre dei vigili del fuoco e un elicottero

Un incendio sta interessanro da alcune ore in una zona a confine tra i comuni di Santa Maria del Cedro e Grisolia, nel Cosentino. Le fiamme, alimentate dal forte caldo e dal vento, si muovono rapidamente lungo alcuni versanti collinari dove si trovano alcune abitazioni e il cimitero del centro storico di Santa Maria del Cedro.

L'incendio sta distruggendo vegetazione secca ed alcuni alberi di ulivo. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea e un elicottero del sistema antincendio regionale sono intervenuti per spegnere le fiamme. Sono in corso operazioni per mettere in sicurezza le abitazioni e le persone che si trovano nei pressi del rogo.