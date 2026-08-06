Un uomo si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco all'interno della sua auto, sembra per una questione sentimentale. E' accaduto nella notte a Cinisello Balsamo, Milano, e sono stati i vigili del fuoco a trovare il corpo ustionato dell'uomo a terra vicino all'auto. L'uomo ha riportato ustioni gravissime su gran parte del corpo ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. L'uomo è ora ricoverato, in prognosi riservata per le ustioni riportate. Sono i carabinieri di Sesto San Giovanni a svolgere gli accertamenti per chiarire l'accaduto.

L'intervento dei sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza in via Dante a Cinisello Balsamo, una strada non scelta a caso: dove ha parcheggiato abita l'ex fidanzata del 35enne. La donna, 27 anni, è stata sentita dai militari ai quali, da quanto si apprende, ha raccontato di essere vittima da circa un anno di atti persecutori, ma di non aver mai denunciato.