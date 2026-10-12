Il sindaco Pino Capalbo rende nota la lettera inviata alla società: «Pronta e definitiva risoluzione della problematica». Nel mirino le ripetute interruzioni della rete internet e i rischi per i servizi pubblici. Intanto proseguono i disagi alle comunicazioni, segnalati anche nella vicina Bisignano

Il Comune di Acri diffida formalmente Telecom Italia e chiede una soluzione immediata ai continui disservizi della rete internet. A darne notizia è il sindaco Pino Capalbo, che ha reso nota la lettera inviata nella giornata odierna alla società di telecomunicazioni per sollecitare un intervento risolutivo. Nella comunicazione,il primo cittadino del Comune silano denuncia una situazione che si protrae da giorni e che rischia di compromettere il regolare funzionamento dei servizi. «Con la presente si diffida codesta spettabile società ad una pronta e definitiva risoluzione della problematica relativa alla linea internet del Comune di Acri», si legge nel documento.

Il disservizio, secondo quanto riportato nel documento, starebbe rendendo sempre più difficile garantire la continuità delle attività pubbliche, con possibili ripercussioni sull'intero territorio comunale: «Tale situazione – scrive l’ente – sta determinando difficoltà per uffici pubblici (Ospedale, Poste, Banche e Giudice di Pace) e studi professionali di poter svolgere la propria attività con conseguenti danni per i cittadini e per gli utenti».

Parole che fotografano la gravità della situazione e le preoccupazioni per le conseguenze di interruzioni che, in un territorio già alle prese con problemi ricorrenti alle comunicazioni, possono incidere sul lavoro di uffici, professionisti e attività economiche. Il Comune passa quindi alla diffida formale, riservandosi di intraprendere eventuali iniziative legali ed economiche qualora il disservizio dovesse proseguire: «Vi diffidiamo pertanto ad una definitiva risoluzione della problematica», si legge ancora nella lettera, nella quale l'amministrazione annuncia l'intenzione di tutelare l'ente «sia in sede penale ed amministrativa» sia sul piano economico, attraverso l'interruzione dei pagamenti per gli inadempimenti contestati.

Internet e telefoni in tilt, cittadini esasperati

La presa di posizione del Comune arriva mentre Acri è nuovamente alle prese con problemi alle comunicazioni. Le prime segnalazioni risalgono a sabato scorso, con difficoltà sulle reti Vodafone e Fastweb. Dalla mattinata di oggi, invece, le criticità sono state segnalate anche per altri operatori, tra cui Iliad e WindTre. Disagi vengono segnalati pure nel territorio di Bisignano. Un quadro che alimenta l'esasperazione dei cittadini, costretti a fare i conti con connessioni assenti o instabili e difficoltà nell'accesso ai servizi online. Non è la prima volta che il territorio si ritrova alle prese con problemi di questo tipo, che si ripresentano periodicamente.