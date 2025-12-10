I carabinieri hanno individuato l’uomo ritenuto responsabile dell’incendio appiccato al bar tabacchi “BF”, nel pieno centro cittadino di Cassano all’Ionio. Si tratta di un quarantacinquenne già noto alle forze dell’ordine, denunciato alla Procura di Castrovillari dopo gli accertamenti condotti dalla Compagnia di Cassano all’Ionio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe raggiunto il locale nelle ore notturne con una tanica di benzina, cospargendo il carburante all’ingresso prima di darvi fuoco con un accendino. Le fiamme hanno avvolto la serranda e la parete esterna, generando apprensione tra i residenti.

Il rapido intervento degli abitanti e dei soccorsi ha evitato che l’incendio si propagasse all’interno del bar e all’edificio adiacente. Nel frattempo gli inquirenti hanno raccolto riscontri ritenuti utili per risalire al presunto autore e stanno approfondendo il possibile movente. Tra le ipotesi esaminate figura un rancore nei confronti della titolare, che gestisce l’attività insieme alla sorella e al cognato. Non si escludono altre piste.

Nonostante i danni alla facciata, l’esercizio ha riaperto già nella mattinata successiva, scelta che i proprietari descrivono come gesto «di normalità e resistenza».