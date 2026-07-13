Attimi di paura nella notte nella nuova piazza di Schiavonea, dove, poco dopo la mezzanotte, è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto quattro persone, tre cittadini pakistani e un tunisino. Secondo le prime ricostruzioni, i quattro se le sarebbero date di santa ragione davanti a centinaia di persone che, complice la stagione estiva, affollavano la piazza. Urla, calci e pugni hanno seminato il panico tra i presenti, molti dei quali si sono allontanati di corsa per evitare di essere coinvolti.

La situazione è degenerata nel giro di pochi istanti. Durante i momenti più concitati, uno dei protagonisti della rissa avrebbe colpito un passeggino con all'interno due bambini, facendolo volare in aria. Fortunatamente i piccoli non hanno riportato conseguenze, ma l'episodio ha provocato ulteriore paura e indignazione tra le famiglie presenti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano. All'arrivo delle pattuglie, però, i protagonisti della rissa si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sono immediatamente scattate le indagini. I carabinieri stanno acquisendo e analizzando le immagini dell'impianto di videosorveglianza presente nella zona per identificare tutti i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Tra i cittadini cresce l'esasperazione, non è la prima volta di recente che si registrano tumulti simili.