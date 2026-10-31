Nella sede di via Nicola Parisio il confronto promosso dal coordinatore comunale Sergio Strazzulli. Il partito mette a fuoco le priorità per la città e rilancia la candidatura di Francesco Spadafora al tavolo del centrodestra

Sicurezza urbana, decoro, centro storico, autolinee, servizi e rigenerazione. Sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro “La nostra visione di Cosenza”, promosso da Fratelli d’Italia e ospitato ieri, venerdì 30 ottobre, nella sede del partito in via Nicola Parisio.

L’appuntamento ha riunito iscritti, simpatizzanti, dirigenti ed eletti con l’obiettivo di mettere a fuoco le principali criticità della città e avviare la costruzione di una proposta programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore comunale Sergio Strazzulli. Sono quindi intervenuti Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, la consigliera regionale Luciana De Francesco, il consigliere comunale Giuseppe D’Ippolito e Francesco Spadafora, capogruppo del partito a Palazzo dei Bruzi.

Sicurezza e qualità urbana tra le priorità

Tra i temi più discussi, quello della sicurezza urbana. Fratelli d’Italia ha rilanciato la proposta di reintrodurre la figura del poliziotto di quartiere, accanto a un rafforzamento dei controlli nelle zone considerate più sensibili.

Attenzione anche alla situazione dell’area delle autolinee, alle condizioni del centro storico e del centro città, con un focus sul degrado di alcuni spazi pubblici, sulla manutenzione e sull’illuminazione.

Il partito individua nella rigenerazione urbana uno degli assi principali su cui costruire il programma: recupero delle aree trascurate, maggiore cura degli spazi comuni, servizi più efficienti e sostegno alle attività economiche.

L’attacco all’amministrazione Caruso

Sul piano politico, il giudizio di Fratelli d’Italia sull’amministrazione guidata da Franz Caruso è netto.

Secondo il partito, il governo cittadino non sarebbe riuscito a imprimere il cambio di passo atteso, lasciando irrisolte diverse criticità che incidono sulla quotidianità dei residenti e delle attività commerciali.

Da qui la richiesta di una programmazione più efficace e di interventi capaci di restituire alla città maggiore sicurezza, decoro e opportunità di sviluppo.

Spadafora candidato di FdI al tavolo del centrodestra

L’incontro ha avuto anche una chiara valenza politica in vista delle comunali.

Fratelli d’Italia ha già indicato Francesco Spadafora come proprio candidato sindaco da sottoporre al confronto con gli alleati del centrodestra.

La proposta punta a valorizzare l’esperienza maturata in Consiglio comunale e a contribuire alla costruzione di una candidatura condivisa e di un programma unitario.

Il confronto avviato nella sede di via Parisio rappresenta così uno dei primi passaggi di un percorso che il partito intende proseguire nei prossimi mesi sul territorio, raccogliendo proposte e indicazioni dai cittadini.

L’obiettivo dichiarato è arrivare alle elezioni con una piattaforma amministrativa costruita attorno a sicurezza, servizi, decoro urbano, sostegno all’economia cittadina e nuove opportunità per i giovani.