Il Consiglio provinciale di Cosenza ha approvato tutti i provvedimenti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio consolidato 2025. Secondo i dati presentati, il risultato economico dell’Ente passa da una perdita di circa 58 milioni di euro nel 2024 a un risultato positivo di circa 23 milioni nel 2025, con un patrimonio netto di circa 180 milioni.

«Stiamo portando avanti un percorso di risanamento, razionalizzazione delle spese e valorizzazione delle professionalità interne, con l’obiettivo di rendere la macchina amministrativa sempre più efficiente e di liberare risorse da destinare ai servizi e agli investimenti sul territorio», ha dichiarato il presidente Biagio Faragalli.

In apertura Faragalli ha salutato i nuovi dirigenti dell’Ente: l’ingegnere Gianluca Morrone, il dottor Antonio Maletta e l’ingegnere Giulia Morrone.

Le delibere approvate all’unanimità

Sono stati approvati all’unanimità il nuovo regolamento sui controlli interni, il regolamento sui poteri sostitutivi in materia urbanistica ed edilizia, l’adesione al percorso di costituzione del Distretto turistico dell’Alto Ionio e la proroga della convenzione con il Comune di Rende per le funzioni di segreteria.

Statale 106 e aeroporto della Sibaritide

Unanimità anche sulla mozione del consigliere Antonio Uva per la messa in sicurezza della Statale 106 e della rete viaria provinciale. La Provincia si impegna a partecipare al tavolo permanente dei Comuni e a promuovere iniziative presso Governo, Regione e Anas per ottenere interventi e finanziamenti. Il percorso operativo è affidato alla Commissione Viabilità e al consigliere delegato Giuseppe Turano. «La sicurezza stradale è una priorità assoluta», ha detto Faragalli.

Approvata all’unanimità anche una seconda mozione di Uva per il rilancio del progetto dell’aeroporto della Sibaritide, integrata da un emendamento del consigliere Antonino De Lorenzo che propone di coinvolgere anche lo scalo di Scalea in una strategia aeroportuale provinciale.

«Desidero ringraziare tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per il contributo offerto», ha concluso il presidente.