Due giovani di origine straniera sono venuti alle mani davanti a decine di passanti, scatenando il panico tra famiglie e cittadini presenti

Momenti di forte tensione ieri sera nel cuore di Rossano, lungo via Nazionale, trasformata in area pedonale per le festività. Due giovani di origine straniera sono venuti alle mani davanti a decine di passanti, scatenando il panico tra famiglie e cittadini presenti. La lite, durata a lungo, è degenerata rapidamente. I due si sono colpiti con violenza, ignorando i tentativi di chi cercava di separarli. La situazione è apparsa subito fuori controllo. Solo dopo la minaccia di una chiamata alle forze dell’ordine uno dei protagonisti si è dato alla fuga.

Nel corso dello scontro uno dei due ha riportato gravi ferite al volto. Secondo quanto riferito da un testimone: «Aveva lo zigomo gonfio, mancava un pezzo di pelle. Il morso è stato violento». L’uomo è stato assistito dal personale sanitario giunto sul posto con l’ambulanza e successivamente medicato.

Un cittadino intervenuto per proteggere una donna rimasta coinvolta ha raccontato: «Non potevo restare a guardare, il senso civico viene prima di tutto. Era una situazione pericolosa per tutti». Sul luogo sono arrivate anche le pattuglie della polizia municipale. Gli accertamenti sono in corso. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza durante gli eventi festivi nel centro cittadino.