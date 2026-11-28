L’amministrazione guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso chiarisce che le alberature saranno ricollocate al termine dei lavori. Prevista una nuova pavimentazione nell’ambito del programma di riqualificazione degli spazi pubblici

Gli interventi di riqualificazione di piazza Fiume, a San Lucido, non comporteranno una riduzione del patrimonio arboreo cittadino. A precisarlo sono il sindaco Cosimo De Tommaso e l’amministrazione comunale, che intervengono per rassicurare i cittadini sulla salvaguardia del verde pubblico nell’ambito dei lavori attualmente in corso.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione e la riqualificazione della piazza, inserendosi in un più ampio programma di opere pubbliche finalizzato al miglioramento del decoro e della sicurezza degli spazi urbani.

«Le alberature presenti in piazza Fiume saranno appositamente custodite e collocate all’interno di vasi di dimensioni ancora più grandi, per poi essere nuovamente ripiantate una volta ultimato l’intervento», spiega l’amministrazione comunale.

L’esecutivo richiama inoltre gli interventi già realizzati per il recupero delle aiuole cittadine, alcune delle quali dotate di nuovi impianti di illuminazione e arricchite attraverso la messa a dimora di piante e specie floreali.

Sul fronte della tutela ambientale, l’amministrazione ricorda anche la posizione contraria, formalmente espressa, alla realizzazione di un parco eolico sulle montagne di San Lucido.

«Una volta terminati i lavori, San Lucido sarà ancora più verde», assicura infine l’amministrazione, invitando i cittadini ad avere pazienza durante l’esecuzione degli interventi e ribadendo l’impegno a salvaguardare e incrementare il patrimonio arboreo del paese.