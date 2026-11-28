Termina 2-2 il match del “Donato Curcio” tra Sorrento e Cosenza. I lupi rimontati dopo il doppio vantaggio con un gol in pieno recupero.

DIFESA

RIZZO: 5,5

Il Sorrento tira in porta solo in occasione dei due gol. Non può nulla sul primo. Appare poco reattivo sul secondo, visto che la palla gli passa tra le gambe.

PASCALAU: VOTO 5,5

Alza il muro e non dà spazio agli avversari. Gara perfetta fino all’ultima azione quando Bernabeo riesce a superarlo ed a tirare in porta.

DAMETTO: VOTO 6,5

Vola in cielo a prendersi il vantaggio del Cosenza per il suo secondo gol stagionale. Leader indiscusso dei lupi, ma non riesce a rinviare l’ultimo pallone.

DALMAZZI: VOTO 5,5

Gioca con grande sicurezza. Anche le uscite con il sinistro sono sempre buone. Peccato che sia troppo morbido su Potenza in occasione del primo gol.

CENTROCAMPO

CIMINO: VOTO 6

Quando Starita si allarga dalla sua parte non sempre riesce a limitarlo. Se la cava di mestiere. Meglio nel primo tempo. Cala nettamente nella ripresa.

D’ALENA: VOTO 7,5

La mossa a sorpresa di Coppitelli è anche il migliore in campo. Assist perfetto per il gol di Dametto da corner, poi si mette in proprio nella ripresa e chiude in gol l’azione di Energe. Esce per infortunio. Speriamo non sia nulla di grave.

PALMIERI: VOTO 6,5

Elemento di categoria superiore. Quando ha la palla tra i piedi è praticamente in banca. Smista con sicurezza ed è molto utile anche in fase di contenimento. Nel finale si sente la sua assenza.

NDOW: VOTO 5

La sua gara dura un tempo. Visto il giallo Coppitelli lo lascia saggiamente negli spogliatoi. Poco brillante nonostante l’impegno.

CONTILIANO: VOTO 5,5

Non gioca male ma è sfortunato negli episodi. Il Sorrento sfonda sempre dalla sua parte in entrambe le occasioni del gol. Si fa fregare alle spalle e non fa in tempo a recuperare.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 6,5

Quando ha la palla tra i piedi si ha l’impressione che possa sempre succedere qualcosa di interessante. Molto ispirato. I difensori del Sorrento non lo tengono mai. Assist al bacio per il raddoppio rossoblù.

MCJANNET: VOTO 5

Vanifica una buonissima gara con l’errore a tu per tu con Harrasser che costa in pratica la vittoria al Cosenza, visto il gol preso sul capovolgimento di fronte.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 6,5

Sceglie un centrocampo più solido con D’Alena al posto di Quieto. L’ex Casarano lo ripaga con una gara da migliore in campo. Tradito nel finale da una leggerezza mentale inaspettata. Il Cosenza pecca di presunzione, errore che costa due punti preziosissimi che sembravano già in saccoccia. Peccato. Ai punti i suoi avrebbero meritato un’altra vittoria.

SUBENTRATI

ALMAVIVA: VOTO 6,5

Entra con tantissima voglia. Mette tante corse a disposizione della squadra, fa espellere Viscardi e va anche vicinissimo al gol. Prova positiva.

QUIETO: VOTO 6

Mezz’ora di buona lena che conferma il suo buon stato di forma.

COGONI: VOTO 6

Con il suo ingresso Coppitelli blinda la fascia destra. I buchi arrivano dalla parte opposta.

DZEPAR: SV

PALAZZINO: SV