Termina 2-2 al “Donato Curcio” di Picerno tra Sorrento e Cosenza nell 16^ giornata del Girone C di Serie C. Ma il rammarico in casa rossoblù è davvero tantissimo. Gli uomini di Coppitelli devono assolutamente fare mea culpa per i due punti persi questa sera. Non è assolutamente concepibile per una squadra invischiata nella zona caldissima della classifica sprecare occasioni simili. Il Cosenza dopo aver trovato il doppio vantaggio con i gol di Dametto e D’Alena pensa di aver chiuso la gara. Ma invece non è così. Il Sorrento riapre tutto con Potenza, ma nonostante questo i rossoblù controllano agevolmente un match che sembra chiuso dopo il rosso a Viscardi. Cambia tutto nell’ultima azione del match. McJannet, a tu per tu con Harrasser, spara sul portiere in uscita. Sul proseguimento dell’azione Bernabeo infila Rizzo e trova il punto dell’insperato 2-2. Il gol in pieno recupero premia oltre i propri meriti il Sorrento, messo alle corde per tutta la gara dal Cosenza, ma bravo a non mollare fino alla fine. Per il Cosenza il peccato resta grave.