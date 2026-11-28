Ex calciatori, giornalisti e personaggi legati al mondo dello sport invitano i cosentini a partecipare alla gara contro la Pro Pellaro. Una ditta specializzata al lavoro per rimediare alle condizioni di degrado dello stadio
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Da Michele Padovano ad Alberto Urbano, passando per Gigi Simoni, Ugo Napolitano, Gianluca Di Marzio e l'ex presidente del Cosenza Paolo Fabiano Pagliuso. Sono numerosi gli appelli che in questi giorni stanno comparando sui canali social della DB Rossoblù Città di Luzzi in vista dell'esordio allo stadio “San Vito-Marulla”, in programma domani pomeriggio contro l'Admo Pro Pellaro. Ex calciatori, giornalisti e personalità del mondo dello sport hanno aderito all'iniziativa promossa dalla società del presidente Luca Gencarelli, registrando videomessaggi per invitare i cosentini a recarsi allo stadio nel ricordo di Denis Bergamini. Una mobilitazione decisamente insolita per una partita del campionato di Eccellenza. La quinta serie del calcio italiano difficilmente riesce a coinvolgere così tanti personaggi conosciuti a livello nazionale nella promozione di un singolo incontro. A richiamare l'attenzione è soprattutto il legame con Bergamini, ancora particolarmente sentito da quanti hanno condiviso con lui l'esperienza calcistica a Cosenza. La risposta del pubblico, ancora, è già arrivata attraverso la prevendita, con oltre mille biglietti acquistati. I cancelli del Marulla apriranno alle 13, mentre alle 13.45 è prevista la commemorazione alla presenza della sorella Donata. Alle 14.30 il fischio d'inizio della sfida tra la capolista del campionato di Eccellenza e la Pro Pellaro, distante appena tre punti dalla formazione allenata da Magarò.
La DB ripulisce il Marulla
A tenere impegnata la società rossoblù nelle ore che precedono l'esordio sono state anche le condizioni in cui è stato trovato lo stadio. Una situazione di degrado difficilmente accettabile per un impianto che ospita abitualmente incontri di calcio professionistico. Una ditta specializzata, al lavoro con più di venti operai, è stata ingaggiata dalla DB Rossoblù ed ha provveduto direttamente alla pulizia degli ambienti e degli spalti destinati ad accogliere gli spettatori nella giornata di domani. Un intervento che ha permesso di ripristinare le condizioni di decoro e pulizia ai settori interessati dall'apertura al pubblico. Resta l'amara considerazione sulle condizioni in cui versa il principale impianto sportivo cittadino. Che una società dilettantistica deve ricorrere al lavoro dei propri volontari per ripulire uno stadio utilizzato regolarmente nel calcio professionistico è una circostanza sulla quale sarebbe opportuno interrogarsi.