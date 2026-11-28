Da Michele Padovano ad Alberto Urbano, passando per Gigi Simoni, Ugo Napolitano, Gianluca Di Marzio e l'ex presidente del Cosenza Paolo Fabiano Pagliuso. Sono numerosi gli appelli che in questi giorni stanno comparando sui canali social della DB Rossoblù Città di Luzzi in vista dell'esordio allo stadio “San Vito-Marulla”, in programma domani pomeriggio contro l'Admo Pro Pellaro. Ex calciatori, giornalisti e personalità del mondo dello sport hanno aderito all'iniziativa promossa dalla società del presidente Luca Gencarelli, registrando videomessaggi per invitare i cosentini a recarsi allo stadio nel ricordo di Denis Bergamini. Una mobilitazione decisamente insolita per una partita del campionato di Eccellenza. La quinta serie del calcio italiano difficilmente riesce a coinvolgere così tanti personaggi conosciuti a livello nazionale nella promozione di un singolo incontro. A richiamare l'attenzione è soprattutto il legame con Bergamini, ancora particolarmente sentito da quanti hanno condiviso con lui l'esperienza calcistica a Cosenza. La risposta del pubblico, ancora, è già arrivata attraverso la prevendita, con oltre mille biglietti acquistati. I cancelli del Marulla apriranno alle 13, mentre alle 13.45 è prevista la commemorazione alla presenza della sorella Donata. Alle 14.30 il fischio d'inizio della sfida tra la capolista del campionato di Eccellenza e la Pro Pellaro, distante appena tre punti dalla formazione allenata da Magarò.

La DB ripulisce il Marulla