Da questa mattina è in corso un'intensa attività di monitoraggio del territorio finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi. Diversi sorvoli vengono effettuati con l'impiego di elicotteri nell'ambito di un piano di vigilanza e controllo coordinato per contrastare il rischio di roghi, particolarmente elevato durante il periodo estivo e nelle giornate caratterizzate da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco.

L'attività vede impegnati i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la protezione civile che stanno operando con specifici servizi di osservazione dall'alto per individuare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo, focolai o comportamenti che potrebbero favorire l'innesco di incendi nelle aree boschive e rurali.

I sorvoli consentono di monitorare ampie porzioni di territorio in tempi rapidi, garantendo un controllo costante delle zone maggiormente esposte al rischio. L'obiettivo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e assicurare un intervento immediato qualora vengano rilevate criticità o principi di incendioC