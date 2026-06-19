L'estate entra nel vivo e la Calabria si prepara a fare i conti con la prima vera fase di caldo intenso della stagione. Come previsto dagli esperti, l'anticiclone sta progressivamente rafforzando la propria presenza sul Mediterraneo e sulla regione, determinando un generale aumento delle temperature.

Già nella giornata di oggi i termometri hanno fatto registrare valori particolarmente elevati soprattutto nelle aree interne della provincia di Cosenza, dove il caldo si è fatto sentire in maniera più marcata rispetto alle zone costiere.

Secondo i dati rilevati dalle stazioni meteorologiche aggiornati alle ore 15:45, il valore più alto è stato registrato a Torano Scalo con 36,1 gradi. Temperature molto elevate anche a Castrovillari, dove si sono toccati i 35,6 gradi, e a Bisignano con 35,3 gradi.

Oltre la soglia dei 35 gradi anche Camerata, che ha fatto segnare 35,1 gradi, mentre Zumpano si è fermata a 34,9 gradi. A Rende la colonnina di mercurio ha raggiunto i 34,4 gradi.

Gli esperti prevedono che nei prossimi giorni il rinforzo dell'alta pressione possa determinare un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle zone interne del Cosentino potrebbero raggiungere e localmente superare i 38 gradi nelle ore più calde della giornata.

Una situazione che segna l'inizio di una fase tipicamente estiva, caratterizzata da cieli prevalentemente sereni, scarsa ventilazione e temperature superiori alle medie registrate nelle scorse settimane.

Particolare attenzione viene raccomandata alle categorie più fragili, come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche, soprattutto nelle fasce orarie comprese tra le 11 e le 17, quando il caldo raggiungerà i livelli più elevati.

Dopo una prima parte di giugno caratterizzata da condizioni generalmente più miti, la Calabria si avvia dunque verso un weekend dal sapore pienamente estivo, con sole e temperature elevate destinate a interessare gran parte del territorio regionale.