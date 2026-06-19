È stata rinviata al 22 settembre 2026 l’udienza del processo sul presunto favoreggiamento della latitanza di Luca Occhiuzzi. In quella data sono previste le repliche e, successivamente, il dispositivo. Nel corso dell’udienza, il gip Giacchetti ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Occhiuzzi alias Schiavone, unico imputato ancora sottoposto a misura in questo procedimento.

Al posto dei domiciliari è stata disposta la misura dell’obbligo di permanenza nel comune di residenza. Francesco Occhiuzzi è difeso dall’avvocato Valentina Moretti.