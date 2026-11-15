Due apparecchi da gioco rinvenuti in un bar del Cosentino, una sanzione amministrativa da 20mila euro e una prova di funzionamento dall'esito negativo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando le precedenti decisioni del Tribunale di Cosenza e della Corte d'appello di Catanzaro.

La vicenda riguarda due dispositivi denominati Number One e Net Store, sequestrati nel corso di un controllo effettuato il 29 giugno 2016 e successivamente confiscati. Secondo l'accertamento amministrativo, gli apparecchi erano idonei a consentire l'accesso a giochi con vincite in denaro attraverso una connessione telematica.

Con l'ordinanza numero 28680 del 2026, pubblicata il 9 novembre, la Seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che, ai fini della violazione contestata, non è indispensabile dimostrare l'effettivo funzionamento dei dispositivi durante l'ispezione. È invece rilevante la loro idoneità a consentire il gioco, secondo le caratteristiche previste dalla normativa.

Il controllo nel Cosentino e la multa da 20mila euro

La vicenda risale al 29 giugno 2016, quando all'interno dell'esercizio commerciale furono individuati e sequestrati i due apparecchi. Successivamente ne venne disposta la confisca.

Il 22 luglio 2020 l'Ufficio dei Monopoli della Calabria, sede di Cosenza, emise un'ordinanza-ingiunzione con una sanzione pecuniaria di 20mila euro.

Il destinatario del provvedimento presentò opposizione sostenendo di essere estraneo ai fatti contestati.

Secondo la sua ricostruzione, infatti, i dispositivi appartenevano a una società terza, alla quale aveva concesso in comodato d'uso lo spazio del locale in cui erano stati installati.

La difesa contestava inoltre che fosse stata dimostrata l'effettiva connessione degli apparecchi alla rete internet e la loro capacità di consentire giochi con vincite in denaro o altri premi.

L'opposizione venne respinta dal Tribunale di Cosenza con la sentenza numero 912 del 2021. La decisione fu successivamente confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 21 aprile 2022.

La prova di funzionamento aveva dato esito negativo

Uno degli aspetti centrali del ricorso in Cassazione riguardava le verifiche effettuate sugli apparecchi.

La difesa sosteneva che dal verbale di accertamento non risultasse l'effettivo collegamento dei dispositivi alla rete internet né l'esecuzione di giochi vietati.

Secondo quanto evidenziato nel ricorso, la prova di funzionamento aveva avuto esito negativo.

Questa circostanza, nella prospettazione difensiva, avrebbe dovuto impedire di considerare dimostrata l'idoneità degli apparecchi all'esercizio di giochi con vincite in denaro.

Era stata richiamata anche la presenza, nello stesso bar, di altri sette apparecchi funzionanti e collegati alla rete elettrica.

La difesa riteneva inoltre che i giudici di merito avessero attribuito un valore eccessivo alle valutazioni degli agenti accertatori, senza distinguere adeguatamente i fatti direttamente constatati dalle conclusioni formulate durante il controllo.

La Cassazione ha però respinto queste contestazioni.

La Cassazione: conta l'idoneità dell'apparecchio, non il funzionamento concreto

Il passaggio centrale dell'ordinanza riguarda l'interpretazione dell'articolo 1, comma 646, della legge 190 del 2014.

La disposizione sanziona anche gli apparecchi non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, o che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, quando risultino comunque idonei a permettere giochi con vincite in denaro.

Secondo la Cassazione, la norma richiede una valutazione dell'idoneità dell'apparecchio in astratto e non necessariamente attraverso la dimostrazione del suo concreto funzionamento durante il controllo.

Di conseguenza, l'esito negativo di una prova non esclude automaticamente che il dispositivo possa rientrare nella categoria degli apparecchi sanzionati.

La Suprema Corte ha condiviso l'impostazione già adottata dai giudici di merito, secondo cui la mancata riuscita del test non era sufficiente a escludere l'illecito contestato.

Questo non significa che qualsiasi apparecchio non funzionante sia automaticamente irregolare. Occorre comunque che ricorrano le caratteristiche previste dalla norma e che l'accertamento amministrativo consenta di ricondurre il dispositivo alla fattispecie sanzionata.

Il principio sulla prova dell'illecito

La Cassazione ha richiamato anche un precedente del 2022 relativo agli apparecchi comunemente definiti totem.

In quella pronuncia era stato chiarito che, quando l'atto sanzionatorio accerta che un dispositivo consente l'accesso a internet e alle piattaforme di gioco online, spetta a chi contesta la sanzione fornire elementi contrari.

Tra questi possono rientrare la dimostrazione dell'assenza di collegamento alla rete, dell'esistenza di limitazioni che impediscano l'accesso alle piattaforme di gioco oppure dell'impossibilità di ottenere vincite in denaro.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Catanzaro.

I giudici di secondo grado, infatti, non si erano limitati a dichiarare inammissibili alcune contestazioni difensive presentate successivamente al ricorso introduttivo, ma avevano comunque affrontato la questione dell'idoneità dei dispositivi.

La Suprema Corte ha pertanto escluso che le censure proposte potessero determinare l'annullamento della sentenza.

Ricorso respinto, confermata la sanzione

Con l'ordinanza numero 28680 del 2026, la Seconda sezione civile della Cassazione, presieduta da Giuseppe Tedesco, con relatrice Valeria Pirari, ha rigettato il ricorso.