Si chiude una vicenda durata quasi un anno per la strada Acheruntia di Mendicino. L’intervento, avviato dall’amministrazione comunale e rimasto fermo per ragioni amministrative, è stato portato a termine. A darne comunicazione è il sindaco Irma Bucarelli, che ha affidato a una dichiarazione il bilancio dell’operazione. «Finalmente è completato l’intervento sulla strada Acheruntia che è rimasto bloccato per quasi un anno per problemi amministrativi.

Ma se da una parte la burocrazia rallenta, l’impegno riesce a portare i risultati e grazie al lavoro congiunto con l’ufficio tecnico ci siamo riusciti. Abbiamo voluto realizzare ciò che non era mai stato fatto su questa strada, cioè la segnaletica orizzontale che permetterà a tutti coloro i quali percorreranno questa strada di percorrerla in sicurezza e tranquillità anche nelle ore serali. Continuiamo a prenderci cura del territorio strada dopo strada». Via Acheruntia è un collegamento rilevante per la mobilità di Mendicino e delle Serre Cosentine verso Cosenza.

Nel corso del tempo, il tracciato è stato interessato da diverse criticità, tra cui fenomeni di dissesto idrogeologico, smottamenti e deformazioni del manto stradale. Tra le aree segnalate in passato figura anche quella di Viale Omero, dove si sono verificati movimenti del terreno.