Ingegnere e titolare di un'agenzia di rappresentanza nel settore dell'arredamento, Eugenio Rogano ha ricoperto incarichi di direzione politica a livello regionale e nazionale. Appassionato di enogastronomia e attivo nei club service, si impegna per la qualità della vita, lo sviluppo economico e il miglioramento delle infrastrutture del suo territorio. La sua passione civile nasce da una convinzione: chi ha competenze da offrire ha il dovere di metterle al servizio della comunità. Lo abbiamo intervistato.

Ingegner Rogano, è ancora possibile immaginare un futuro diverso per i piccoli centri?

Ne sono convinto. Dobbiamo smettere di considerarli territori inevitabilmente destinati allo spopolamento e alla perdita di servizi. Possono tornare a essere luoghi attrattivi, capaci di offrire una qualità della vita sempre più ricercata. Ma occorre superare la semplice gestione dell'esistente e costruire una visione di sviluppo. Non possiamo limitarci a custodire ciò che abbiamo ereditato. Dobbiamo costruire qualcosa da lasciare a chi verrà dopo di noi.

Da dove dovrebbe partire questo nuovo modello di sviluppo?

Dalla qualità della vita. Lo sviluppo non può essere misurato soltanto attraverso le opere pubbliche realizzate o i finanziamenti ottenuti. Servono servizi efficienti, mobilità, sicurezza, spazi pubblici curati e opportunità per le famiglie.

Occorre inoltre valorizzare il patrimonio edilizio e i centri storici, restituendo funzioni agli immobili inutilizzati e creando nuove opportunità abitative, culturali ed economiche. La vera rigenerazione non riguarda soltanto gli edifici, ma le persone che devono tornare a viverli.

Quanto conta il rapporto con la grande area urbana cosentina?

È una delle opportunità più importanti. Dobbiamo superare l'idea che ogni Comune possa affrontare da solo le sfide dello sviluppo. Occorre costruire un sistema territoriale integrato, con servizi, mobilità, iniziative culturali e opportunità economiche condivise. L'area urbana offre università, servizi e attività produttive; i piccoli centri possono offrire qualità ambientale, patrimonio storico e una diversa dimensione dell'abitare.

Non dobbiamo diventare periferie della città, ma realtà complementari, capaci di crescere insieme senza perdere la propria identità.

Lei parla dei piccoli centri come «luoghi della leggerezza». Che cosa intende?

Immagino luoghi nei quali ritrovare il piacere di rallentare, passeggiare, stare insieme e vivere il rapporto con la natura. La vicinanza al grande bacino di popolazione dell'area urbana cosentina può favorire un turismo di prossimità, anche soltanto giornaliero, fatto di percorsi naturalistici, cultura, gastronomia e attività all'aria aperta. Questo può generare nuove opportunità per la ristorazione, il commercio e le piccole attività locali. Offrire luoghi nei quali ritrovare il tempo per sé stessi e per gli altri può diventare una straordinaria risorsa sociale ed economica.

Questi luoghi potrebbero diventare anche una scelta di residenza stabile?

Certamente. La crescita e la capacità attrattiva dell'Università della Calabria, insieme allo sviluppo dell'area urbana, possono portare nuove famiglie, ricercatori e professionisti a scegliere i piccoli centri vicini. Ma occorrono collegamenti efficienti, servizi adeguati, sicurezza e abitazioni di qualità, anche attraverso il recupero del patrimonio esistente.

Dobbiamo creare le condizioni non soltanto per trattenere chi già vi abita, ma anche per accogliere chi arriva da fuori. Un territorio ha davvero un futuro quando non è soltanto il luogo dal quale si sceglie di non andare via, ma anche quello nel quale qualcuno decide di arrivare.

Come garantire uno sviluppo equilibrato e quale ruolo deve avere l'ascolto?

Ogni territorio è fatto di centri storici, nuclei abitati e contrade con esigenze differenti. Nessuna parte deve sentirsi dimenticata. Il futuro deve arrivare ovunque.

Per questo l'ascolto deve diventare un metodo di conoscenza e partecipazione, capace di comprendere le necessità delle persone. Penso soprattutto alle situazioni di fragilità, spesso nascoste dietro il silenzio e la riservatezza. Non basta ascoltare chi chiede. Bisogna soprattutto saper riconoscere il bisogno di chi, per dignità, non chiede.

Quale ruolo immagina per i giovani e per la formazione di una nuova classe dirigente?

Non possiamo chiedere ai giovani di restare soltanto per amore del proprio territorio. Dobbiamo offrire opportunità di lavoro, formazione e partecipazione.

Ma occorre anche recuperare la cultura della formazione politica e amministrativa, un tempo sostenuta da scuole, associazioni e luoghi di confronto oggi meno presenti. Il consenso è essenziale in democrazia, ma non può essere l'unico criterio per individuare chi assume responsabilità pubbliche. Abbiamo bisogno di una classe dirigente capace non soltanto di raccogliere consensi, ma di studiare, comprendere, progettare e guardare lontano.

Qual è, in definitiva, la sfida più importante per il futuro di queste comunità?

Ritrovare fiducia nelle proprie possibilità. Servono programmazione, competenza e capacità di trasformare le risorse in risultati concreti, superando la logica degli interventi isolati. Immagino comunità nelle quali i giovani possano scegliere di vivere, le famiglie trovino servizi adeguati e il patrimonio storico e ambientale diventi una vera risorsa. Il futuro non dipende soltanto da ciò che costruiremo, ma dalla capacità di credere che una storia diversa sia possibile.

Un'ultima domanda: pensa a un ritorno alla politica attiva?

La politica ha rappresentato una componente importante della mia vita. È stata un'esperienza che ha contribuito a formare il mio modo di guardare alle persone e al futuro delle comunità. Oggi, però, consentitemi di rispondere con le parole di George Bernard Shaw:

«Tu vedi le cose e ti chiedi: perché? Ma io sogno cose che non sono mai esistite e mi chiedo: perché no?»