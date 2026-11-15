La campagna olearia 2026/2027 è cominciata in ritardo rispetto agli anni scorsi. Pasquale Lesce, frantoiano di Cassano all’Ionio, mette in fila i motivi. Ci sono la crisi, il carovita e il caro carburante, ma pesano soprattutto le scorte di olio extravergine d’oliva, convenzionale e biologico, rimaste invendute: «Questo ha dato un po’ il blocco, il fermo sia agli olivicoltori che ai frantoi – spiega Lesce – nel dare una risposta, un’offerta anticipata come negli anni precedenti». Nel Cosentino, secondo il frantoiano, non sarà una campagna eccellente. Va meglio nelle pianure della Sibaritide, da dove arrivano gran parte delle olive lavorate nel suo frantoio e in quelli della zona. Le quantità però sono basse: «Fortunatamente e paradossalmente non è una grande campagna di quantità, perché nessuno vuole iniziare la raccolta delle olive proprio perché i prezzi sono molto bassi». Con i magazzini ancora pieni i prezzi sono crollati, e molti hanno lasciato perdere la raccolta. Quest’anno molti produttori hanno deciso di raccogliere tardi, giusto quanto basta per l’olio di casa. Lesce la pensa come gran parte dei colleghi delle associazioni di categoria dei frantoiani produttori. Secondo lui la maggior parte delle olive resterà sugli alberi, e in un mercato dal raggio molto stretto questo potrebbe portare risultati “medio positivi”, cioè fermare il calo del prezzo dell’olio. Per i frantoi come il suo il margine sta tutto lì: «Noi facciamo prodotti di nicchia e difficilmente vendiamo alla grande distribuzione e all’ingrosso, dove i prezzi sono molto bassi». Lesce critica una politica agricola nazionale e ministeriale che non aiuta i produttori. Riconosce che la Regione Calabria cerca di dare una mano, «ma il problema è globale». I costi restano alti, e per il frantoiano i piccoli produttori non potranno abbassare il prezzo. Per questo avverte chi compra: «Bisogna diffidare da oli che costeranno sotto i 9 o 10 euro, perché quest’anno c’è una possibilità ancora maggiore che ci siano molte frodi e sofisticazioni».