Nuovo bollettino della Protezione Civile: migliorano le condizioni meteo dopo il maltempo che ha colpito la regione e in particolare la provincia di Cosenza

La Protezione Civile della Calabria ha diffuso un nuovo bollettino che conferma l’allerta gialla dopo il passaggio del ciclone Pedro su parte del territorio regionale. Dopo le ultime ore caratterizzate da allerta arancione nei quadranti 1 e 2, relativi all’alto Tirreno e alle aree interne della provincia di Cosenza, il livello di criticità è stato declassato.

L’allerta gialla dopo il ciclone Pedro è entrata in vigore a mezzogiorno di oggi e resterà valida fino alla mezzanotte. Il provvedimento riguarda in particolare le zone che nei giorni scorsi sono state maggiormente colpite dal maltempo. Per la giornata di domani lo scenario meteo appare in netto miglioramento. L’intera Calabria sarà classificata con livello verde di allertamento, ad eccezione del quadrante 5 relativo all’alto Ionio cosentino. Un segnale importante di ritorno alla normalità dopo giorni di apprensione.

Il meteo a Cosenza e il passaggio del ciclone Pedro

Fatto sta che dalla notte il ciclone Pedro sta causando ancora piogge, temporali e nevicate sui monti. La fase instabile lunga ormai oltre 40 giorni sembra non dare tregua e anche nella giornata di oggi le aree più colpite dal maltempo si rivelano quelle Tirreniche e interne già martoriate dai giorni scorsi.

Ecco però che tale ciclone sarà l'ultimo di una lunga serie: già da domani infatti, ad eccezione di qualche sporadico piovasco nelle aree interne, le condizioni meteorologiche saranno in netto miglioramento e a partire da domenica l'anticiclone prenderà nuovamente possesso del Mediterraneo bloccando dunque le perturbazioni atlantiche a latitudini più elevate e apportando tempo stabile su tutta la Calabria con temperature in generale aumento.