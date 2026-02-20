Il costone che si affaccia su via Petrarca e che sovrasta il liceo classico Telesio continua ad essere sorvegliato. Anche oggi, un nuovo sopralluogo da parte della Protezione civile e dei tecnici di Palazzo dei Bruzi. Sul posto, di prima mattina, è arrivato l'assessore comunale Pasquale Sconosciuto per verificare di persona l'evolversi della situazione. «Intanto precisiamo che, a differenza di quanto trapelato ieri, non c'è stata alcuna evacuazione dell'istituto scolastico e che gli alunni sono rimasti regolarmente in classe, tranne alcuni casi isolati di genitori che, spontaneamente – ha detto - hanno deciso di andare a prendere i propri figli per portarli a casa, perché allarmati dal tam tam di notizie che avevano preso a circolare sui social».

«Siamo stati interpellati dai genitori e dalle forze dell'ordine ieri pomeriggio - ha spiegato ancora l’assessore Pasquale Sconosciuto – e ci siamo immediatamente recati sul posto e abbiamo allertato i vigili del fuoco. Insieme a me, c’erano l'assessore Veronica Buffone e il responsabile della Protezione civile comunale. Questa mattina, dopo esserci confrontati con il sindaco Franz Caruso, abbiamo deciso di effettuare un nuovo sopralluogo, utilizzando ancora una volta il drone per monitorare dall’alto lo stato in cui si trova il costone.

I Vigili del fuoco - che stanno costantemente monitorando il costone - ci hanno assicurato che, al momento, non si registrano movimenti tali da suscitare particolare allarme. Per maggiore scrupolo, le nuove riprese video realizzate con l’ausilio del drone saranno inviate al Comando centrale dei Vigili del fuoco e, dopo che le immagini saranno state esaminate, decideremo insieme come procedere. «Ribadisco che, al momento, non c'è motivo di essere preoccupati secondo quanto è emerso dalle valutazioni fatte», ha concluso l’assessore di Palazzo dei Bruzi Pasquale Sconosciuto.