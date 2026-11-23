Dall'incubo di un campionato che sembrava già compromesso a una rincorsa che, giornata dopo giornata, sta assumendo contorni sempre più interessanti. Il Cosenza ha cambiato marcia e la vittoria nel derby di Crotone rappresenta l'ennesima conferma della trasformazione della squadra di Federico Coppitelli. Lo 0-1 dello “Scida”, arrivato dopo il successo interno contro la Casertana, ha regalato ai rossoblù la seconda vittoria consecutiva e soprattutto il quinto risultato utile di fila. Una striscia che ha permesso ai lupi di risalire la classifica e guardare con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione.

Cosenza, numeri da alta classifica nelle ultime cinque giornate

A raccontare meglio di qualsiasi altra considerazione il cambio di passo sono i numeri. Nelle prime dieci giornate di campionato il Cosenza aveva raccolto appena 5 punti sui 30 disponibili, viaggiando alla misera media di 0,5 punti a partita. Un rendimento che aveva relegato i lupi nelle ultimissime posizioni della graduatoria, facendo emergere tutte le difficoltà di una squadra profondamente rinnovata. Poi qualcosa è cambiato. Dal pareggio sul campo del Savoia è cominciata una nuova fase della stagione. Il successo casalingo contro l'Inter Under 23, lo 0-0 di Monopoli, la vittoria sulla Casertana e infine il colpo esterno di Crotone hanno portato in dote ben 11 punti sui 15 disponibili. Più del doppio di quelli conquistati nelle precedenti dieci partite, disputandone esattamente la metà. La media è così schizzata a 2,2 punti a gara, un ritmo da alta classifica che, se mantenuto nel tempo, permetterebbe al Cosenza di abbandonare definitivamente le zone pericolose e alimentare ambizioni decisamente diverse rispetto a quelle di qualche settimana fa.

La svolta di Coppitelli passa anche dalla difesa

Non è soltanto una questione di risultati. Il Cosenza ha ritrovato soprattutto solidità, equilibrio e quella capacità di gestire i momenti delicati delle partite che era mancata nella prima parte del campionato. Nelle ultime cinque giornate i rossoblù hanno incassato appena due reti, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Un dato che testimonia il lavoro di Coppitelli, capace di dare progressivamente un'identità precisa alla propria squadra. Il Cosenza di oggi appare più compatto, concede meno agli avversari e riesce a portare a casa risultati importanti anche quando la prestazione non è particolarmente brillante. La vittoria di Crotone ne è un esempio significativo. In un derby sempre delicato, peraltro affrontato senza uno dei punti fermi della retroguardia come Dalmazzi, i rossoblù hanno saputo capitalizzare l'episodio favorevole e difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Dai bassifondi alla rincorsa: la classifica torna ad accorciarsi

I tre punti conquistati allo Scida hanno portato il Cosenza a quota 16 dopo quindici giornate. Una situazione ancora delicata, perché i lupi restano coinvolti nella lotta per evitare i playout, ma profondamente diversa rispetto a quella di alcune settimane fa. La zona playoff, almeno numericamente, è distante appena tre lunghezze, a dimostrazione di quanto sia corta la parte centrale della classifica del girone C. Un margine che non deve alimentare facili entusiasmi, ma che rende evidente quanto la squadra sia riuscita a rimettersi in corsa dopo una partenza disastrosa. La strada verso la salvezza è ancora lunga e il ritardo accumulato nelle prime giornate impone di continuare a correre. Tuttavia, il Cosenza ha finalmente ritrovato continuità e fiducia nei propri mezzi. Due caratteristiche fondamentali per affrontare con maggiore serenità il resto del campionato.

Adesso la prova della continuità

Il prossimo impegno sul campo del Sorrento rappresenterà un altro banco di prova importante. La possibilità di centrare la terza vittoria consecutiva, allungando ulteriormente la serie positiva, potrebbe dare un'altra spinta alla risalita dei rossoblù. Coppitelli, intanto, può godersi una squadra che sembra aver superato le difficoltà iniziali e che ha imparato a conquistare punti anche attraverso il sacrificio e la compattezza. Cinque giornate fa il Cosenza sembrava destinato a una stagione di sofferenza. Oggi la situazione è cambiata e, soprattutto, è cambiata la prospettiva con cui guardare al futuro. Il merito è di un gruppo che non si è arreso e che adesso vuole continuare a risalire.