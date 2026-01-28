Continua incessante il lavoro di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare della Questura di Cosenza. Dall’inizio dell’anno l’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’espulsione di numerosi cittadini stranieri di varie nazionalità irregolarmente presenti sul territorio dello Stato.

Tra questi, 2 sono stati rintracciati, compiutamente identificati perché in possesso di documenti, e direttamente accompagnati alla frontiera e rimpatriati nel loro paese d’origine. Gli stessi erano ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza dello Stato, perché colpiti da condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o destinatari di misura di sicurezza emessa dall’Autorità Giudiziaria.

Sono stati inoltre associati presso i Centri di Permanenza complessivamente altri 8 stranieri, di cui 4 già destinatari di decreto di espulsione. Ulteriori 4 soggetti, pericolosi per la sicurezza della Stato, al termine dell’esecuzione della pena, appena scarcerati a seguito di condanne rispettivamente due per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in quanto scafisti, e due per il reato di associazione con finalità di terrorismo e di sovversione dell’ordine democratico, sono stati associati ai Centri di Permanenza.