Nella seduta di Giunta del 27 gennaio sono stati approvati diversi provvedimenti di rilievo strategico. In particolare, si segnalano: la destinazione a Co-Housing dell’immobile di via Londra, secondo lotto dell’ex Caserma dei Carabinieri, la ri-naturalizzazione e riqualificazione di piazza Falcone-Borsellino, la messa in sicurezza ed il ripristino di via Pollino, sull’asse Muscione e Linze, quale strada interpoderale a servizio di aree rurali e insediamenti agricoli.

Nella stessa seduta, la Giunta ha approvato la bozza di Statuto per l’Unione dei Comuni che sarà trasmessa ai municipi di Cosenza, Castrolibero e Montalto Uffugo, per le valutazioni di propria competenza e l’approvazione del medesimo organo esecutivo. Questo passaggio è fondamentale per la condivisione del documento definitivo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali. Quest’ultimo atto è la conferma che la nostra Amministrazione mantiene fede agli impegni assunti con i cittadini e formalizzati nelle linee programmatiche del Sindaco.

Lo Statuto è il primo passo concreto per la gestione unitaria di funzioni e servizi importanti per l’intera Area Urbana e per tutte le comunità interessate. Ovvero: la programmazione territoriale, i trasporti, l’ambiente, i rifiuti, la cultura, le politiche del lavoro, la programmazione delle politiche sociali anche tra i diversi ambiti, la polizia locale e l’energia. Come già anticipato dal Primo Cittadino, questa norma è anche la porta di ingresso per gli altri comuni dell’hinterland cosentino che intenderanno aderire, a riprova di una favorevole