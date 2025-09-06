Questa mattina, nel carcere di Cosenza, dopo una perquisizione straordinaria che ha visto l'impiego del personale di polizia penitenziaria del reparto cosentino, oltre a numerose unità provenienti dal resto della regione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa cinquanta telefoni cellulari, oltre a circa 50 grammi di hashish e cocaina.

«Da tempo lanciamo l'allarme sul carcere di Cosenza - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAPPE e Francesco Ciccone, segretario regionale - per le condizioni di sicurezza inadeguate e per l'abbandono in cui versa il personale di polizia penitenziaria. La nostra recente visita ci aveva consentito di constatare de visu le situazioni lamentate dal personale che rappresentiamo».

«Riteniamo che sia giunto il momento di avvicendare con immediatezza i vertici del carcere cosentino, considerata l'inadeguatezza dimostrata dagli stessi, sia nella gestione della sicurezza del carcere, sia nelle relazioni con una consistente parte del personale, non solo di polizia».