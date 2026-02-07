Il treno delle perturbazioni non accenna a fermarsi. Nella giornata di ieri l’ennesima fase di maltempo ha interessato ancora una volta il comparto tirrenico e le aree interne del territorio, con piogge localmente molto abbondanti che hanno causato qualche disagio con allagamenti, smottamenti e fiumi in piena.

Durante la giornata di sabato però vivremo due fasi: la prima sarà caratterizzata da tempo perlopiù variabile su gran parte del territorio nella prima parte di giornata, con cieli che si manterranno nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Ecco però che una nuova perturbazione raggiungerà il Cosentino nelle ore pomeridiane e serali, apportando un nuovo peggioramento ancora una volta sulle aree tirreniche, ma con precipitazioni che interesseranno anche le aree interne.

Come negli scorsi giorni, le piogge saranno accompagnate da forti raffiche di vento dai quadranti occidentali, con possibili valori fino a 100 km/h, e con mari che continueranno a mantenersi agitati lungo tutte le coste tirreniche.

Una nuova breve pausa dai fenomeni è attesa nella giornata di domenica, ma già da lunedì sono attese nuove piogge su gran parte del territorio. Ma di questo ne riparleremo.