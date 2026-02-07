Durante una perquisizione trovati hashish, cocaina ed eroina per oltre un chilo. Il giovane trasferito nel carcere di Castrovillari
Un 21enne di Trebisacce, Z.G., è stato arrestato in flagranza perché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata dopo una perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cassano, con il supporto della Stazione di Trebisacce. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti numerosi panetti di hashish con la scritta “Dry - Amnesia Lemon”, per un peso complessivo di circa 450 grammi.
Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche diversi involucri termosaldati contenenti cocaina, per un totale di 235 grammi, ed eroina per complessivi 430 grammi.
Oltre alla sostanza stupefacente, è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.
Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.
La notizia viene diffusa nel rispetto dei diritti dell’indagato. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’arrestato dovrà essere accertata in sede giudiziaria.