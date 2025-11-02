Attimi di concitazione questa mattina in Piazza Bilotti, nel pieno centro di Cosenza, dove una vetrata al primo piano della Banca Centro Calabria del Credito Cooperativo Italiano ha mostrato una profonda lesione, dando l’impressione di potersi frantumare e cadere al suolo da un momento all’altro.

Le segnalazioni dei cittadini sono giunte direttamente all’assessore Francesco De Cicco, che ha prontamente allertato la Polizia municipale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cosenza, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. «A loro vanno i miei ringraziamenti per l’intervento repentino anche di domenica mattina – ha dichiarato De Cicco –. La situazione poteva diventare molto pericolosa, considerato che quella è una zona di passeggio e di transito di autovetture». A seguire il video dell’intervento.