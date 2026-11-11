Massimo Nucara è il nuovo capo del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Catanzaro. Il primo dirigente della Polizia di Stato subentra a Beniamino Fazio, che lascia l’incarico per raggiunti limiti d’età dopo quattro anni alla guida della struttura.

Nucara, 55 anni e di origini calabresi, arriva dal Centro operativo DIA di Reggio Calabria, dove ha ricoperto gli incarichi di capo del settore investigativo e vice capo Centro.

Il percorso di Massimo Nucara

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Nucara si è arruolato nel 2000. Prima dell’ingresso nella DIA ha svolto diversi incarichi nella Polizia di Stato.

È stato dirigente delle Volanti alla Questura di Novara, vice dirigente del XII Reparto Mobile e capo del settore investigativo del Compartimento della Polizia Postale Calabria. Ha inoltre diretto il Commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano, in provincia di Ancona.

Nel suo percorso professionale figura anche la responsabilità del settore confische per l’area Puglia-Basilicata presso l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il lavoro della DIA di Catanzaro e il supporto alle Prefetture

Nel comunicare l’avvicendamento, la DIA richiama l’attività svolta negli ultimi anni in collaborazione con l’autorità giudiziaria distrettuale nelle indagini di polizia giudiziaria.

La nota sottolinea inoltre il supporto fornito alle Prefetture di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia nel monitoraggio delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici.