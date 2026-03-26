Al filosofo (e nostro collaboratore) e alla alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell'editore Domenico Maduli e di tutto il gruppo editoriale
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È morto oggi Ercole Vilotta, nato il 15 gennaio 1951. L’uomo, padre del prof. Francesco Vilotta, stimato filosofo e scrittore nonché collaboratore e opinionista del network LaC. I funerali si terranno oggi a San Benedetto Ullano.
A Francesco Vilotta e a tutta la famiglia la vicinanza dell'editore del Network Domenico Maduli, del direttore editoriale, del direttore di rete Franco Cilurzo, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutta la redazione del network LaC.