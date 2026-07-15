La scuola diretta dai maestri Romeo e Ilaria Renne chiude la rassegna di Rimini con undici medaglie complessive. Successi nelle categorie Latin Show, Coppie Danze Latine e Solo Latin Style

La Calabria si conferma protagonista della danza sportiva italiana grazie agli straordinari risultati ottenuti dalla Dirty Dancing Academy di Luzzi ai Campionati Italiani FIDESM 2026, disputati alla Fiera di Rimini dal 4 al 12 luglio. La scuola diretta dai maestri Romeo e Ilaria Renne ha conquistato un ricco medagliere, imponendosi tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

Il bilancio della spedizione è di assoluto prestigio: sette medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo, oltre a numerosi piazzamenti nelle finali e semifinali delle diverse categorie delle discipline Latin Show, Coppie Danze Latine e Solo Latin Style.

Tra i successi più importanti spiccano i titoli italiani conquistati dal gruppo Under 15 “Moulin Rouge”, da Gianmarco Mirabelli, che ha ottenuto anche il passaggio di merito in Classe A, e da Denny Magliocco, campione italiano con passaggio di merito in Classe B e autore di quattro medaglie complessive nelle gare di Solo Latin e Combinata.

Ottimi risultati anche per Salvatore Martino e Francesco Miranda, entrambi vicecampioni italiani nelle rispettive categorie, mentre il gruppo “West Side Story” e la coppia Denny Magliocco-Giada hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Di rilievo anche gli altri piazzamenti: quarto posto per il gruppo “Aggiungi un posto a tavola” e per Giuseppe Favorito, settimo posto per Giulia Esposito e per la coppia Salvatore e Giusy, che ha sfiorato la finale della Supercoppa, nono posto per Giorgia Pucciano e undicesimo per Checco e Giorgia.

Un riconoscimento è stato rivolto anche agli atleti Serena Calarota, Ginevra Rossi, Maria Letizia Salvo, Simona Calarota, Giada Tocci, Giusy Palermo, Melissa Saullo, Marta D’Amico e Giada Cello, protagonisti di prove convincenti al loro primo Campionato Italiano nella nuova classe di appartenenza.

I risultati ottenuti confermano il valore del lavoro svolto dalla Dirty Dancing Academy e dai maestri Romeo e Ilaria Renne, impegnati da anni nella formazione di giovani atleti che rappresentano la Calabria nelle principali competizioni nazionali.

«Ogni titolo conquistato rappresenta il premio per il lavoro dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e di tutta la nostra squadra. Il nostro obiettivo non è soltanto vincere, ma formare atleti e persone, trasmettendo valori come disciplina, rispetto e spirito di squadra», hanno dichiarato i due maestri al termine della manifestazione.

Il successo di Rimini consolida così il ruolo della Dirty Dancing Academy come una delle scuole di riferimento della danza sportiva italiana e rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero territorio calabrese, capace ancora una volta di esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale.